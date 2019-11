Barbara d’Urso bacia Gabriel Garko sulla bocca a Live Non è la d’Urso

Barbara d’Urso ha baciato Gabriel Garko durante la diretta di Live Non è la d’Urso, suscitando l’invidia del pubblico in studio.

Barbara d’Urso, durante il corso della diretta di Live Non è la d’Urso, ha baciato Gabriel Garko sulle labbra.

La bella conduttrice, con un semplice gesto, in maniera del tutto naturale e spontanea, ha suscitato l’invidia delle fan invitate appositamente per conoscere il bell’attore.

Barbara d’Urso strappa un bacio a Gabriel Garko

Barbara d’Urso ha intervistato Gabriel Garko a Live Non è la d’Urso. Durante il corso dell’intervista, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha notato che il bell’attore non indossava la fede.

Barbara ha subito chiesto al suo ospite come mai non la indossasse e Garko ha rivelato che la persona con cui è legato lo ha fatto arrabbiare e per questo motivo ha scelto di non indossarla durante l’intervista di questa sera.

Barbara d’Urso ha detto che se l’altra persona, senza mai specificarne il nome anche se il pubblico di canale 5 è convinto si tratti di Gabriele Rossi, l’ha fatto arrabbiare ha fatto benissimo a non indossare, solo per una sera, la fede.

La conduttrice si è avvicinata sempre di più all’attore, dicendogli che le verrebbe da baciarlo. Così Gabriel l’ha invitata a farlo ed ecco che Barbara d’Urso ha baciato Gabriel Garko a Live Non è la d’Urso stupendo tutto il pubblico presente in studio.

Una scena dolce, simpatica, in cui va specificato che non c’era nessun tipo di malizia da parte dei due. Gabriel Garko, subito dopo, ha replicato a tutti gli insulti che riceve sul web affermando di non rimanerci male, che piuttosto preferisce farvi una sana e grossa risata quando lo accusano di essersi rifatto il viso svariate volte.

Gabriel ha ammesso di guardare oltre e di non dare peso, proprio come fa la d’Urso, a queste piccolezze che riportano sul web.

