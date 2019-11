Un posto al sole, durante la puntata del 12 novembre, porterà alla luce una difficile verità da accettare per l’avvocato Aldo Leone

Un posto al sole sembra quasi essere giunto al termine del caso legato all’avvocato Aldo Leone.

Durante il corso della puntata in onda questa sera Rai 3, le anticipazioni di UPAS 12 novembre sembrano confermare che il compagno di Beatrice scoprirà una sconcertante verità che cambierà per sempre la visione del suo mondo.

La famiglia che tanto amava sembra non ricambiare affatto questo suo sentimento incondizionato.

Un posto al sole: sconcertante verità per Aldo Leone

Un posto al sole, come ogni sera, è pronto a stupire il pubblico di Rai 3. Se nella puntata andata in onda ieri Aldo Leone ha deciso di lasciare sua moglie, in questo nuovo appuntamento l’avvocato sarà faccia a faccia con una sconvolgente verità legata alla sua famiglia, che non sembra essere lontanamente paragonabile alle altre che abbiamo avuto modo di conoscere all’interno di UPAS.

Intanto, il sentimento di vuoto e preoccupazione cresce sempre di più in Raffaele e Diego Giordano, che non sospetteranno di ricevere una bella notizia nei prossimi giorni, notizia che darà una drastica svolta al caso dell’avvocato Aldo Leone.

Si cambia pagina, passando a toni più leggeri e spensierati con la guerra iniziata da Bice per salvare la felicità della sua amica Mariella, compagna di Guido Del Bue. Per questo motivo, ha intenzione di incastrare Cinzia, ex di Guido, per fare in modo che sgomberi la casa della suocera di Mariella e che diventi per sempre un bruttissimo ricordo per la coppia.

Angela Poggi, invece, è preoccupata per la maestra di sua figlia Bianca. Forse troppo pensierosa per i compiti assegnati alla piccola di casa Boschi. Giulia Poggi, dopo la proposta choc di Denis, ha deciso di voltare pagina, rendendosi conto che prova molto più di un semplice interesse per Marcello.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche:

Un posto al sole, puntata anticipazioni: i sospetti di Niko

Anticipazioni UPAS: Franco Boschi è in pericolo

Un posto al sole: Raffaele indaga per Diego