Biscotti al pan di zenzero, dolcetti alternativi per delle feste di Natale buonissime. Ma potete prepararli tutto l’anno.

I biscotti al pan di zenzero sono dolci originari del Nord Europa e degli Stati Uniti ma da qualche anno sono arrivati anche in Italia. Perfetti per le feste natalizie con quella forma, quel profumo e quel colore tipico dato dalle decorazioni. E possono essere decorati in molti modi.

Una ricetta molto semplice con un risultato finale bello da vedere e buono da mettere in bocca. In più sono un’idea interessante per coinvolgere i bambini. Fatevi dare una mano da loro mentre li preparate, sarà un modo per stare insieme in maniera diversa.

Una volta pronti, i biscotti al pan di zenzero possono essere conservati per almeno quattro o cinque giorni sotto la campana di vetro oppure in un contenitore ermetico

Biscotti al pan di zenzero, come si preparano?

Biscotti al pan di zenzero, una preparazione facile per una ricetta che vi farà ricordare.

Ingredienti:

400 g di farina 00

2 uova

180 g di burro

noce moscata

180 g di miele

180 g di zucchero

2 cucchiaini di cannella in polvere

2 cucchiaini di zenzero in polvere

chiodi di garofano

bicarbonato

sale

Per la glassa:

200 g di zucchero a velo

1 albume

colorante alimentare

Preparazione:

Partite a preparare i biscotti al pan di zenzero con le polveri. In un mixer mettete insieme la farina, lo zucchero, le spezie e il bicarbonato. Quando avrete amalgamato tutto, aggiungete anche il burro (ancora freddo) a tocchetti.

Una volta che è tutto amalgamato aggiungete anche il miele. Fate andare il mixer alla massima velocità per ottenere un composto sabbioso al quale aggiungerete anche le uova. Lavorate tutto fino a che l’impasto diventa bello compatto. Tiratelo fuori e avvolgetelo nella pellicola trasparente mettendola riposare in frigorifero per almeno due ore.

Quindi riprendete l’impasto e lavoratelo fino ad ammorbidirlo. Stendetelo fino ad ottenere uno spessore di 5 millimetri. Aiutandovi con dei tagliapasta, ricavate le forme che volete e mettetele su una teglia foderata con la carta da forno.

I biscotti al pan di zenzero andranno in forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti. Quando saranno dorati in superficie, sono pronti. Sfornate i vostri ottimi biscotti e metteteli da parte a raffreddare.

A quel punto preparate la glassa. Sbattete insieme lo zucchero a velo e l’albume montandoli a neve.

Aggiungete quindi il colorante alimentare, scegliendo voi il colore. Dopo aver preparato la glassa (o le glasse, diverse per colore) decorate i biscotti con i disegni preferiti. Per facilitarvi la vita, utilizzate una sac à poche da pasticceria (con punta stretta).

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI