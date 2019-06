Gabriel Garko intervistato da Alfonso Signorini ha parlato della sua ragazza rivelando di essere fidanzato da tempo. Tutto in un video

Nell’ultimo periodo si parlava molto di Gabriel Garko e della sua nuova presunta fiamma, ma adesso a confermare le voci a tal riguardo ci ha pensato il diretto interessato. Infatti durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha rivelato di essere fidanzato da tempo tuttavia non ha voluto svelare il nome della donna.

L’attore ha dichiarato: “Sono fidanzato da un po’ di tempo ed è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo ma ci sono dei bei progetti. In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”

