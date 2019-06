Basta un cubetto di ghiaccio per avere meno fame: a dirlo è la “ice diet” di Renee Zellweger, che aiuta a mangiare con più moderazione. Scopri di più..

Si chiama “ice diet” e non è una fantasia: la dieta che aiuta a mangiare meno e con moderazione può essere un valido alleato per la nostra alimentazione.

A spiegarla e presentarla è Renee Zellweger, l’attrice che negli scorsi anni ha più volte interpretato il ruolo di Bridget Jones. Ora invece è impegnata nella nuova serie tv Netflix “What/If”, in cui interpreta una donna filantropa e miliardaria.

Nella sua ottica, il ghiaccio sarebbe un ottimo “spezza-fame” per placare gli attacchi golosi improvvisi e compulsivi. Più in generale, il vantaggio sta nell’ingerire cose fredde che abbassano la temperatura corporea e fanno bruciare più calorie.

Non si può parlare quindi di dieta ma di escamotage, utile proprio a non assimilare tutte quelle calorie in più che rischiano di far accumulare grasso e peso in più.

Le “ice diet” secondo Renee Zellweger: ecco il suo segreto per restare in forma

Ma cosa fa di preciso Renee Zellweger per restare in forma? Il ghiaccio infatti non sembra essere il suo unico segreto: l’attrice segue una specifica dieta a zona, ovvero un tipo di alimentazione che cerca di mantenere i livelli di insulina costanti nelle varie zone del corpo.

Il metodo del “cubetto” quindi, è un vero e proprio aiuto in più a questo metodo già di per sè molto scrupoloso: la Zellweger infatti, ne ingerirebbe uno prima di ogni pasto.

Questo escamotage, oltre che far assimilare al nostro organismo meno calorie, ha un’altra conseguenza: attraverso il rapido contatto con il ghiaccio (e quindi con il freddo), le nostre papille gustative vengono anestetizzate, così da far diventare ogni cibo insapore.

