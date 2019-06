Realiti – Siamo tutti protagonisti è il nuovo programma della prima serata di Rai 2 condotto da Enrico Lucci, un varietà che si pone come parodia del classico reality. Conosciamolo meglio.

Sei puntate, dal 5 giugno al 4 luglio. Tanto durerà il nuovo programma condotta da Enrico Lucci che potremo seguire in prima serata su Rai 2.

Nato da un’idea di Umberto Alezio, Realiti – siamo tutti protagonisti si presenta come un varietà d’informazione, parodia dei sempre più popolari reality.

Un programma dunque dal format decisamente innovativo che oggi CheDonna.it prova a illustrarvi in tutti i suoi originali dettagli.

State a vedere!

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda la televisione e i suoi programmi vecchi e nuovi CLICCA QUI!

Realiti – siamo tutti protagonisti

Ogni puntata affronterà diversi temi e proporrà svariati servizi su argomenti di attualità. Tutto ciò verrà commentato da tre saggi e una giuria popolare, composta da dieci persone che vivono visceralmente il mondo dei social.

I tre saggi dovrebbero rappresentare le tante anime del Paese, sociali, generazionali e geografiche. Costoro saranno l’attrice e regista Asia Argento, il rapper Luchè e lo scrittore Aurelio Picca.

I veri protagonisti di Realiti sarano però personaggi famosi e non, appartenenti o meno al mondo della politica, che non avranno assolutamente chiesto di diventare star del programma di Enrico Lucci. Loro malgrado si troveranno a competere per un’inattesa vittoria finale: il vincitore verrà annunciato solo alla fine di ogni puntata e il giudizio di saggi i giuria popolare potrà esser ribaltato dal bonus che il conduttore stesso assegnerà a suo insindacabile giudizio.

Il tutto si svolgerà in uno studio pensato su misura per il programma, concepito come un grande magazzino della televisione, con tanti rimandi ai reality e ai talent tv di successo. Immancabile il confessionale in cui Enrico Lucci intervisterà il personaggio protagonista di puntata.

Che altro dire? Importante ci sembra ricordare che il pubblico da casa potrà dire la sua attraverso Instagram e che nella puntata zero i protagonisti inconsapevoli sono stati Matteo Salvini, Michela Brambilla, Mark Caltagirone, Gue Pequeno, Luigi Di Maio, Tony Colombo, Nicola Zingaretti e Wanda Nara.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI