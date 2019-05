Enrico Lucci chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Enrico Lucci è un giornalista e conduttore televisivo di 55 anni. Lui è nato il 17 febbraio 1964 a Velletri sotto il segno dell’Acquario, è alto 178 centimetri e pesa circa 80 kg. Dopo aver conseguito il diploma decide di proseguire gli studi e consegue la Laurea in Storia Contemporanea. Durante gli anni universitari milita nel movimento studentesco della Pantera e compare anche nel film documentario Movimento della Pantera – 1990.

Enrico viene soprannominato Palmiro, per la sua simpatia verso il fondatore del Partito Comunista Palmiro Togliatti e infatti da piccolo sognava di diventare segretario del Partito Comunista Italiano oppure un poeta. Il 55enne è principalmente conosciuto nel mondo dello spettacolo per le sue inchieste nel programma Le Iene. Nel 2016, Enrico Lucci diventa papà: nasce il suo primo figlio avuto dalla compagna Diana. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e la sua vita privata.

Nome: Enrico Lucci

Età: 55 anni

Data di nascita: 17 febbraio 1964

Luogo di nascita: Velletri

Segno zodiacale: Acquario

Titolo di studio: Laurea

Professione: Conduttore Televisivo, Giornalista

Altezza: 178 cm

Peso: 80 kg

Account social: Facebook Twitter

Enrico Lucci: Instagram

Enrico Lucci non è molto attivo sui social tuttavia non ha un profilo Instagram quindi gli account che trovate in giro sul web o sono profili falsi o fanpage. Il giornalista ha un profilo attivo su Facebook qui è seguito da 83mila persone tuttavia non condivide spesso contenuti infatti il suo ultimo post risale al 30 marzo 2017. Potete trovare il suo profilo qui.

Anche su Twitter non è particolarmente attivo infatti il suo ultimo tweet rimonta al lontano 2016. Il suo profilo, se volete vedere cosa pubblicava, è questo.

Enrico Lucci: carriera

Erica Lucci dopo aver preso la Laurea inizia a lavorare come giornalista preso un ente televisimo locale. Qui vi rimane per diversi anni fin quando nel 1993 appare per la prima volta su reti nazionali. Da quel momento alterna collaborazioni tra Mediaset e Rai.

Lo vediamo in programmi quali Scirocco, Il Giro d’Italia, Feste e Vacanze. Agli inizi del 93 entra a far parte dell’Ordine dei Giornalisti della regione Lazio e, nel 1996, vince il premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi con la trasmissione Telesogni. L’anno successivo diventa una iena nell’omonimo programma in onda su su Canale 5, rimane nello show quasi per 20 anni. Tuttavia nello stesso periodo lo troviamo al timone di Vacanze e Lotta di Classe.

Inoltre recita nel film Vieni via con me di Carlo Ventura e scrive un romanzo: Tutto può ancora accadere (aspettando Tony Randine). Nel 2016, passa in Rai e conduce Nemo – Nessuno escluso mentre nel 2019 conduce Realiti su Rai2.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI