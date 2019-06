Giulia De Lellis e Gemma Galgani condurranno un programma insieme, lo rivela il portale Wittytv

Giulia De Lellis e Gemma Galgani, entrambe note al pubblico per la loro partecipazione a Uomini e Donne, saranno al timone di un nuovo programma. Si chiama Giortì, prodotto dalla Fascino, e andrà in onda su La5 tuttavia per il momento non si sa molto al riguardo.

A svelare la messa in onda del nuovo programma è stato il portale Witty, che a tal riguardo ha rivelato: “è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni celebrazione che ne sia religiosa, profana, pubblica o privata.

