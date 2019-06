Sembra tornata la pace tra Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello 16. I due si lasciando andare ad un bacio travolgente.

Come tutti sapranno, lunedì scorso al termine della Diretta del serale del Grande Fratello, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno avuto un furioso litigio. Tutto è iniziato a causa della presunta gelosia di Francesca nei confronti di Taylor Mega, ospite d’onore nella casa del Gf di quella settimana, una gelosia palese secondo i telespettatori del Gf ma che Francesca De Andrè non ha voluto ammettere. Atteggiamento che avrebbe infastidito Gennaro che non ci sta ad una settimana dalla finale a passare per un “pupazzo”.

Tra i due sono volate parole grosse, Francesca De Andrè in modo particolare esagera con i toni e con le parole e minaccia di lasciare la casa.

Gennaro chiude con Francesca in modo definitivo ribadendo che la ragazza avrebbe proprio esagerato. I due si ignorano vicendevolmente per ore per poi lasciarsi andare alla passione.

Francesca e Gennaro, un bacio d’amore appassionato

Visualizza questo post su Instagram Risveglio al bacio per Francesca e Gennaro… 😏 #GF16 Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 5 Giu 2019 alle ore 1:55 PDT

Francesca e Gennaro sono davvero riusciti a buttarsi tutto alle spalle? Dopo essersi ignorati a lungo Francesca ha deciso di prendere in mano la situazione e provare a riavvicinarsi al bel napoletano nel cuore della notte, che si conclude con un meraviglioso risveglio. Come si vede nel video, i due si baciano appassionatamente ed inequivocabilmente anche se hanno tentato di nascondersi sotto il cuscino per evitare l’inquadratura.

Cosa si nasconderà dietro questo bacio? Idue hanno deciso di buttarsi tutto alle spalle e ripartire da qui? Per ora non ci sono stati chiarimenti da parte dei due, ciò che è certo stando ai commenti Instagram sulla pagina del Gf è che il pubblico del reality non ha gradito questo riavvicinamento e si aspettava maggiore polso da parte di Gennaro.

