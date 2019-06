Ennesima lite furibonda al Grande Fratello 16 tra Francesca De André e Gennaro Lillio avvenuta nella notte. Tra i due sembra calato il gelo.

La semifinale del Grande Fratello 16 ci ha regalato tantissimi colpi di scena, protagonista assoluta della serata anche questa settimana Francesca De André che ha messo in luce il suo carattere esplosivo dall’inizio della serata fino al dopo puntata, in cui la lite con Gennaro Lillio iniziata durante la diretta, ha avuto un epilogo davvero incredibile.

Il tutto sarebbe nato quando la conduttrice Barbara D’Urso, ha chiesto a Francesca delle delucidazioni su una sua frase riguardo Gennaro Lillio, lei infatti avrebbe sottolineato che il modello napoletano ‘aveva la bava alla bocca‘, per Megan Taylor ma di fronte a tutti gli italiani, la De André avrebbe cercato di riportare la cosa a suo favore per non passare per la ‘fidanzatina gelosa’ mettendo ancor più in ridicolo Gennaro che non ha davvero digerito la cosa innescando la discussione che poi è degenerata di minuto in minuto.

Gennaro Lillio contro Francesca De André: “Mi hai fatto passare per scemo davanti a tutta Italia!”

La discussione tra Francesca De André e Gennaro Lillio ha avuto il suo apice tra un collegamento e l’altro con lo studio, e dopo le delucidazioni chieste da Barbara D’Urso a Francesca riguardo la sua espressione ‘Stava sbavando’ riferita a Gennaro, lui sbotta e la aggredisce dicendo:

“Io so passato per lo scemo!”

e lei ribatte:

“Ma quando mai! Son passata io per la scema, m’han voluto dare pure della gelosa”

Lui sottolinea che la versione da lei data in diretta non era la verità e che non voleva passare per lo scemo che sta a bocca aperta! Gennaro poi mette in luce di aver fatto di tutto per Francesca, di esserle stato vicino in tutti i momenti mentre quando si aspettava un minino di correttezza da parte di lei è rimasto deluso. Francesca non vuol sentire ragioni e continua a perorare la sua causa in modo molto alterato. Tanto è, che Gennaro tiene a specificare in diretta a Barbara D’Urso:

“Io in vita mia, non ho mai sbavato per nessuna donna!”

Insomma Francesca tiene spudoratamente a preservare la sua immagine a scapito di tutti, e di questo Gennaro si sarebbe reso conto in modo traumatico, tanto che la lite si trascina sin al dopo puntata, quando durante la festa di Simone Coccia e Stefania Pezzopane sarebbe definitivamente degenerata e la De Andrè avrebbe gridato più volte a Lillio:

“Sei un uomo di m***a!”

Presa dall’ira entra in confessionale dove chiede al Grande Fratello di uscire dal reality, ma l’ipotesi cade immediatamente nel dimenticatoio, ritornata alla festa lo scontro continua e continuando ad infierire su Gennaro, arriva addirittura ad alzare le mani per fargli cadere il piatto di dolci che lui stava gustando. Questo per Gennaro è decisamente troppo ed esce in giardino con Gianmarco per calmarsi asserendo:

“Per me finisce qui, ha esagerato. Stretta di mano e ognuno per conto suo!”

Ancora una volta Francesca ha superato il limite, ma nonostante ciò sarà una delle finaliste del Grande Fratello 16. I giochi sono quasi conclusi, non ci resta che attendere il vincitore di questa edizione!

