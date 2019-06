Ludovica Valli torna single: l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo i rumors e i commenti dei fans, vuota il sacco e annuncia così la notizia.

Tempo di cambiamenti per Ludovica Valli che, dopo aver cercato l’amore a Uomini e Donne, continua ad essere molto seguita sui social. I movimenti dell’ex tronista non sono passati inosservati agli occhi dei fans che hanno cominciato ad inondarla di domande sulla sua storia d’amore. Ludovica Valli, dopo la storia con Fabio Ferrara che aveva fatto sognare i pubbico de programma di Maria De Fiippi, aveva ritrovato l’amore accanto a Federico Accorsi. Una storia che, però, oggi è finita.

Ludovica Valli torna single: l’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram

Dopo tanti rumors, Ludovica Valli che si era precedentemente sfogata replicando alle critiche, ha raccontato di essere tornata singe. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo sull’amore spiegando poi di essere pronta a voltare pagina concentrandosi sulla sua nuova vita che si svolgerà a Milano, in una casa nuova.

“Ok l’amore, si certo l’amore… mi dicevano, mi dicono. Ma con l’amore deve esserci tanto altro ancora per costruire ciò che mi auguro e desidero per la mia vita. Per costruire un rapporto solido, duraturo, di fiducia… magari un giorno anche una famiglia che sarebbe il mio sogno più grande, ci vuole sì l’amore, ma anche tanto altro. L’amore è un bellissimo ma estenuante sacrificio, è rispetto, responsabilità! Spesso è proprio la lista delle responsabilità quella che in amore non si rispetta e fa crollare tutto il castello. […] Sono fuoco e fiamme e sapete che questo aspetto di me traspare sempre, qualcosa si è spento però, io e Federico non stiamo più insieme, se lo dico ora è solo perché mi sembra il momento opportuno”, ha scritto su Instagram la Valli.

Poi ha aggiunto – “Oggi c’è stima, affetto, un bene immenso e una matta di vederci felici a vicenda anche se non più insieme, ognuno potrà contare sull’altro, ce lo siamo promessi in nome del sentimento vero che ci ha uniti come ci ha divisi nel senso più pacifico del termine”.

