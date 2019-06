Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: l’importante gesto dopo la scelta

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni bruciano le tappe e dopo pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne compiono l’importante gesto.

Sono passati solo pochi giorni da quando Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono fidanzati, ma i due non vogliono perdere tempo e l’importante gesto ne è la prova. Lex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che si sono piaciuti sin dal primo incontro, non hanno alcuna intenzione di perdere tempo al punto da aver già coinvolto le famiglie.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: presentazioni in famiglia

Dopo averla scelta, Andrea Zelletta ha deciso di portare subito Natalia a casa sua per farle conoscere parenti e amici. Se l’ex corteggiatrice, già durante il percorso a Uomini e Donne aveva portato Andrea a casa sua presentadogli la nonna, Andrea non l’aveva ancora fatto. I due, così, si sono recati a Taranto dove Natalia è stata accolta benissimo. Come ha spiegato lo stesso ex tronista, la famiglia si è già legata a Natalia che è stata accolta come una figlia. Sui social, i due si mostrano sereni, felici e innamorati.

“Non pensavo di provare determinate sensazioni ed emozioni”, aveva dichiarato Andrea che, dopo aver notato Natalia sin da quando corteggiava Ivan Gonzalez, dopo averla strappata al tronista spagnolo, pur provando nei suoi confronti un fortissimo interesse, aveva preferito conoscere anche altre ragazze prima di sceglierla. Il cuore, però, è stato più forte di tutto e di tutti ed oggi i due sono sempre più felici e innamorati. Su Instagram, Andrea ha annunciato li ritorno sui social postando anche un video in cui Natalia balla felice a casa sua. La sorella di Andrea, a sua volta, ha anche postato alcuni video che mostrano il grande feeling che c’è nella coppia.

