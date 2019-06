Francesca De Andrè, dopo la sfuriata con Gennaro Lilio ha minacciato di lasciare la casa.

È stata una notte davvero accesa quella trascorsa dagli abitanti della casa del Grande Fratello che dopo la tensione della puntata in diretta hanno dovuto subire quella per la scenata che Francesca De Andrè ha messo in scena subito dopo.

Tutto è iniziato già in puntata quando i due hanno iniziato a lanciarsi delle frecciatine dopo che la d’Urso ha chiesto a Francesca delle delucidazioni su un suo precedente commento sul ragazzo che, a suo dire, avrebbe un debole per Taylor Mega.

Non felice delle parole della De Andrè, Gennaro ha detto la sua, precisando di non aver mai sbavato dietro nessuna donna e portando avanti una discussione che è proseguita anche dopo la diretta.

Tra i due la tensione è aumentata fin quando alle 2:30 di notte, Francesca non ha iniziato ad inveire contro Gennaro, sempre più allibito dal comportamento della ragazza.

La lite tra Francesca e Gennaro e la minaccia di abbandonare la casa

È stato uno scontro acceso quello avvenuto tra Francesca De Andrè e Gennaro Lilio, probabilmente dovuto ad una forte tensione accumulata e ad un’incomprensione di sorta.

Quel che è certo è che la De Andrè non ha esitato nel dire come la pensava, accusando il ragazzo, offendendolo ed arrivando persino alle mani.

Subito dopo, è arrivata la minaccia di lasciare la casa. Una decisione presa all’improvviso e comunicata ai compagni mentre stavano ancora insieme in giardino.

D’altro canto, anche Gennaro ha espresso il desiderio di un intervento da parte del Grande Fratello, proprio alla luce dell’aggressione subita senza alcun motivo dalla De Andrè.

Quale sarà quindi il destino della gieffina? Ad un passo dalla finale abbandonerà davvero la casa o dovrà farlo costretta da scelte che arrivano dall’alto?

La sua presenza in quest’edizione si è fatta certamente notare per via del suo carattere irruento ed ora con questa lite sembra che la De Andrè abbia superato ogni limite.

A seguire, e in attesa di ragguagli su eventuali abbandoni, ecco alcuni momenti video di quanto avvenuto tra i due.

