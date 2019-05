Kikò Nalli sbotta contro Francesca De André durante la fine della diretta del Grande Fratello a causa delle nomination

Ieri è andata in onda l’ottava puntata del Grande Fratello, nel corso del programma si sono susseguite numerose vicende come la proclamazione del primo finalista ma il monopolio della diretta ha riguardato principalmente l’incontro tra Francesca De Andrè e il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Alla fine della diretta inoltre tra Kikò Nalli e Francesca De Andrè è scoppiata una lite a causa di alcune strategie per le nomination saltate e anche perche la gieffina ha interrotto Kikò, che non sopportando più il suo comportamento gli si è scagliato contro: “A me ‘levate’ nun me lo fai, perché ho 48 anni e non ti sento nemmeno. Francesca non ti permetto di usare con me questi toni. Non te lo permetto mai più, è l’ultima volta che te lo dico. Non rompere il ca**o.”

Kikò Nalli: salta l’incontro con Ambra Lombardo

Ieri, appena la diretta è iniziata, Barbara D’Urso ha svelato che nella casa sarebbe entrata Ambra Lombardo per incontrare Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Purtroppo però a causa di logistiche di tempo è saltato tutto.

A rivelarlo è stata la diretta interessata attraverso un post su Instagram, nel quale ha rivelato che non è puntuta entrare nella Casa poiché l’incontro tra Francesca e il suo ex si è dilungato per troppo tempo.

Nel post condiviso sul social scrive: “Ciao ragazzi! Purtroppo l’incontro tra me e Kikò, tanto atteso e personalmente così sperato, è saltato per mancanza di tempo… La lite tra Francesca e l’innamorato è andata per le lunghe… Non sto a raccontarvi la mia delusione! L’ho aspettato in camping in un crescendo di agitazione per un tempo che mi è sembrato interminabile! Non lo vedo da un mese e toccarci o guardarci negli occhi sarebbe servito ad entrambi, per ritrovarci e dare un senso a questa attesa che a volte mi sembra infinita! Pazienza! Ancora… così, delusa e giù di corda, vi risparmio altre storie e vi ringrazio per l’affetto di sempre! Ci credete fortemente! Segno che quello che a volte mi sembra essere stato un sogno era vero!”

