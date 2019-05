Francesca De Andrè parla insieme agli altri inquilini della Casa del tradimento di Giorgio Tambellini e rivela che ora sis ente più serena.

Francesca De Andrè è senza ombre di dubbio una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello, lo dimostra anche il fatto che ogni settimana durante la diretta vengono dedicate solo a lei circa 2 ore.

Nell’ultima puntata la 29enne ha scoperto di essere stata tradita dal suo ex Giorgio Tambellini. La ragazza se in un primo momento è sembrata dispiaciuta adesso è molto più serena e tranquilla, lo ha confidato anche ai suoi compagni di avventura.

Francesca De Andrè: “Ora sono più serena”

Francesca De Andrè mentre parlava con i suoi coinquilini ha rivelato: “Certe cose preferisco saperle sempre. Ho avuto una settimana da pazza schizzata, l’incertezza mi fa mancare l’equilibrio”. Inoltre la 29 enne sulla possibilità di personare il suo ex ha affermato: “Non mi ci ero mai trovata ma pensavo di non essere in grado. Poi, quando ti ci trovi dentro, subentrano ragionamenti, elaborazioni e metabolizzazioni, vai anche a prendere in considerazione pure degli esempi di vita che ti circondano e smetti di vivere di cliché che, poi, alla fine, riguardano anche i giudizi di massa”.

Francesca De Andrè ha anche spiegato come ogni persona reagisce in modo differente ad un tradimento: “Io conosco persone che con un tradimento di mezzo hanno consolidato in maniera ancora più efficace il rapporto con il proprio ragazzo. Il tradimento non è necessariamente chissà cosa? Lo devi vivere un po’ sulla tua pelle prima di avere questa consapevolezza. Io preferisco saperlo, sempre. Ho avuto una settimana da pazza schizzata, anzi ho reagito pure bene per come sono fatta io! Meno male che ero qua dentro, davvero”. Che sia veramente finita tra di loro?

