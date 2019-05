GF Vip cambia conduttrice? Al posto della Blasi ci sarà la D’Urso-VIDEO

GF Vip cambierà volto. La prossima stagione sarà condotta da Barbara D’Urso che prenderà il posto di Ilary Blasi: il motivo? – VIDEO

Si vocifera che la prossima stagione di Grande Fratello Vip sarà condotta da Barbara D’Urso che prenderà il posto della signora di casa Ilary Blasi. La motivazione?

Sarebbero gli ascolti record che la D’Urso avrebbe fatto nella conduzione di questo ultimo Grande Fratello 16 in un momento di cali d’ascolto per i reality. E la Blasi in tutto ciò?

