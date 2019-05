Barbara d’Urso, a Live Non è la d’Urso ha ammesso di essere furiosa con Palema Prati.

Durante la puntata di Live Non è la d’Urso, andata in onda ieri sera Barbara, tornando sull’argomento del periodo, ovvero il Prati gate, si è scaldata ricordando tutte le bugie raccontate da Pamela. La conduttrice si è sfogata per la storia dei bambini inventati e ha sfidato la Prati a tornare in studio e ripeterle in faccia quanto affermato in precedenza. Una vera sfuriata che il pubblico in studio e quello da casa sembrano aver apprezzato e condiviso.

