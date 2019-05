Valentina Vignali sta perdendo numerosi follower su Instagram, da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello 16

Valentina Viganli sicuramente non è uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione del Grande Fratello, lo dimostra anche il suoi profilo Instagram. Secondo i dati di Ninjalitics e Social Balde, l’influenzar perde circa 764 follower ogni giorno (6.000 nell’ultima settimana).

A rivelare tutto è stato Yari Brugnoni, co-founder di Ninjalitics: “Il caso di Valentina Vignali è molto interessante per vari motivi: il primo perché denota come la produzione costante di contenuti sia essenziale per raggiungere nuove persone nell’online e quindi per poter crescere. Il secondo perché mostra come tutti i profili in realtà perdano followers ogni giorno, nessuno escluso, nemmeno i big account. Delle volte non ce ne accorgiamo semplicemente perché il numero dei nuovi follower conquistati è più alto di quelli dei seguaci che ci abbandonano. Una volta persa la spinta dei contenuti, e quindi di nuovi followers, rimane evidente solo il numero con il segno meno (i follower che se ne vanno) nell’equazione che mostra il numero effettivo di crescita dei follower. Il terzo motivo, è che dimostra come non basta essere famosi e apparire ogni giorno in tv per crescere, se non si fanno contenuti. Sono veramente curioso di vedere come si comporterà l’algoritmo quando Valentina uscirà da GF e tornerà a pubblicare con costanza dopo un periodo lungo di inattività totale!”

Valentina Vignali: il pubblico non la apprezza

Ma questa non è il primo campanello di allarme infatti già nel corso dell’ultima diretta è stato evidente che il pubblico non apprezza la famosa fashion blogger. Nell’ottava puntata è stato aperto un televoto che ha visto come protagonisti Valentina, Gennaro Lillio, Kikò Nalli ed Enrico Contarin. Tuttavia i ragazzi non sapevano che il pubblico avrebbe decretato il primo finalista.

I primi ad essersi salvati sono stati Kiko e Enrico mentre Gennaro e Valentina sono andati in studio per scoprire “l’eliminato”. Valentina salvata dal pubblico è rientrata esultando ed esprimendo la sua gioia. Dopo aver scoperto la verità l’influencer si è detta così convinta di essere arrivata seconda nelle preferenze del pubblico: “Io sono arrivata seconda Gennà, buono, buono. Guarda che noi quattro io ci vedo finalisti, sono sincera. Io vorrei vedere le percentuali, comunque primo e seconda, capito? Sono contentissima. Sono contentissima per te. Arrivati a sto punto balliamo, no?”. Ma non è così infatti la Vignali ha ricevuto solo il 9% di preferenze (la percentuale più bassa).

