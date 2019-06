Cristiano Malgioglio massacra in diretta Francesca De Andrè durante la semifinale del Grande Fratello 2019: “non sei amata”.

Cristiano Malgioglio massacra in diretta Francesca De Andrè. L’opinionista del Grande Fratello 2019 che, in settimana, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato due post, uno su Francesca e uno su Gennaro Lillio, in diretta, durante la semifinale del reality show condotto da Barbara D’Urso, si è scagliato contro la De Andrè ricevendo l’applauso del pubblico.

Malgioglio contro Francesca De Andrè al Grande Fratello 2019: “non sei amata, te ne accorgerai quando uscirai”

Durante a settimana, Magiogio ha puntato i dito contro Francesca De Andrè con due post. Sotto una foto dea figia di Cristiano De Andrè, ‘opinionista de Grande Frateo 2019 ha scritto: “Aiutatemi a capire questa donna. Visto che siete in tanti a seguirmi mi dite per favore, della signorina con l’Oscar in mano che mi avete inviato sul mio Instagram qual è il vostro pensiero?“. Sotto una foto di Gennaro, poi, il paroliere ha scritto: “Bella faccia. Molto simpatico. Ragazzo con un passato triste. Potrebbe anche vincere il Grande Fratello. Ma c’è un ostacolo dentro la casa…qual è? No comment. Lunedì se mi lasciano parlare potrei azzardare a dirlo… Voi ragazzi e ragazze che seguite il mio Instagram l’avete capito…..Eccome”.

Barbara D’Urso ha così dato a Malgioglio la possibilità di parlare. Cristiano ha colto la palla al balzo scagliandosi contro Francesca De Andrè: “io non sono qui per fare il teatrino con te perché non mi interessa niente di te. Ma ti voglio dire che tu avresti potuto fare tutto un altro Grande Fratello, perché non sei amata. Io rappresento il pubblico, scrivo quello che penso. La stessa cosa la faresti tu. Te ne accorgerai dopo il Grande Fratello”.

