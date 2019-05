Taylor Mega, sensualissima influencer, fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2019 e gli uomini vanno in visibilio, decisamente meno le donne, in particolare Francesca de Andrè.

Si è presentata al pubblico con una doccia lunga ore, iniziata con l’avvio del programma e finita ore dopo, giusto giusto per fare il suo ingresso in casa più spiata d’Italia.

Taylor Mega, influencer ad alto tasso di sensualità, arriva così nella casa del Grande Fratello 16, tra il plauso dei concorrenti maschi e un pizzico di diffidenza delle donne, in primis di Francesca De Andrè.

Pare infatti che la ragazza abbia già un fan nella casa del GF16: Gennaro Lillio.

Taylor Mega arriva nella casa del Grande Fratello 2019

Taylor Megan entra con il suo vestito rosso e ad accoglierla arrivano subito gli uomini, mentre le donne assistono dal confessionale.

La ragazza si presenta subito con un cipiglio particolarmente seducente, calamitando l’attenzione di Gennaro e degli altri uomini. Lui in particolare, che in passato aveva già accennato a una sua particolare ammirazione per la incluencer, scherza subito sul fascino di Taylor, accendendo negativamente l’attenzione di Francesca de Andrè che però, una volta uscita dal confessionale si avvicina subito a Taylor Mega, tanto che le due donne mettono subito in evidenza i loro punti in comune: entrambe con un carattere forte e, entrambe, con un passato difficile alle spalle.

Se le difficoltà d Francesca sono ben note al pubblico quali saranno quelle di Taylor Mega? Pare avremo modo di scoprirlo.

La ragazza infatti è la nuova concorrente del Grande Fratello 2019, entrata per restare e, assai probabilmente, per portare un pizzico di scompiglio extra.

Ci riuscirà? Staremo a vedere.

