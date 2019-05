Grande Fratello 2019, il primo finalista è Gennaro Lillio

Dopo una falsa eliminazione Barbara d’Urso decreta il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello: Gennaro Lillio

Barbara d’Urso ha voluto lanciare un finto televoto, convincendo i concorrenti del Grande Fratello 16 che ci sarebbe stata una seconda eliminazione dopo quella di Serena Rutelli.

Il pubblico da casa sapeva però di votare invece il primissimo finalista del Grande Fratello 2019 e ha scelto Gennaro Lillio.

Gennaro Lillio primo finalista Grande Fratello 16

Barbara d’Urso ha chiuso il televoto “salvando” per primi Kiko e Enrico.

Valentina e Gennaro sono invece stati chiamati in studio, per quel che ne sapevano loro per scoprire chi di loro due sarebbe stato il secondo eliminato della serata.

Barbara d’Urso ha decretato Valentina come salva, rimandandola nella casa e trattenendo in studio Gennaro Lillio, ancora ignaro di esser il primo finalista del Grande Fratello 2019.

La D’Urso ha allora lanciato la pubblicità, fingendo poi di aggiustarsi trucco e abito, di fare il classico selfie con l’eliminato e sistemarsi per il ritorno in onda. Il siparietto è andato avanti circa un minuto, almeno fino a quando le luci non si sono spente: solo allora è comparsa nel buio la scritta “sei in finale”.

Così Gennaro Lillio ha scoperto di essere il primo finalista del Grande Fratello 16 ed è subito corso verso la casa per annunciarlo anche ai suoi compagni di avventura, in primis a Francesca De Andrè, già il lacrima per una perdita per lei difficilmente accettabile. A dare l’annuncio nella casa sarà Kiko, colui che ha mandato in nomination Gennaro e che ora dovrà leggere per ordine della conduttrice la lettera che annuncia Gennaro come finalista.

