Eliana Michelazzo si scaglia contro la sua ex collega e decide di pubblicare le prove che incastrano Pamela Perricciolo

Ieri pomeriggio Fanpage.it ha pubblicato un’intervista rilasciata da Pamela Pericolo, nel corso della lunga chiacchierata l’ex manager di Pamela Parti ha rivelato nuovi interessanti retroscena del caso Pamela Prati e su Eliana Michelazzo.

La donna ha affermato: “Le preoccupate di tutta questa situazione eravamo io ed Eliana. Noi avevamo tanti pensieri per quello che scoprivano tutti, la Prati no. Il primo video di Mark Caltagrone pubblicato da Pamela? Sì, io ero con loro a girare quel filmato. Quell’uomo era un amico. Un amico nostro di tutti, mio e della Prati di sicuro. Eliana comunque aveva capito che il matrimonio era falso e non sapeva come uscirne.

Noi abbiamo preso questo ragazzo da usare nei video perché ovviamente sapevamo che il matrimonio non c’era. Quindi tra noi tre ne parlavamo. Questo ragazzo però non è lo stesso che telefona a Live Non è la d’Urso. Di chi era quella voce? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Succede che serviva per forza una telefonata. Già non era credibile tutto, senza telefonata crollava tutto. Gli autori del programma volevano una prova, almeno una chiamata di Caltagirone.”

Ma queste dichiarazioni non sono andate giù a Eliana Michelazzo che, subito dopo essere venuta a conoscenza di quanto dichiarato dalla sua ex collega, ha risposto alle accuse.

Eliana Michelazzo: le prove contro Pamela Perricciolo

Eliana Michelazzo non ha accettato le parole dell’ex agente della Prati e attraverso il suo profilo Instagram ha risposte alle accuse che gli sono state rivolte con tanto di prove: Tu parli di Barbara d’Urso e delle persone che lavorano a Mediaset. Io mi sono sempre comportata bene, mentre tu mi dicevi ‘non andare perché ti mettono in mezzo’. A me sembra che abbiano tutelato la situazione, anzi, io avevo dei paletti che mi mettevate tu, Marco e Pamela. Io ho vocali di un uomo che mi dice ‘senza contratto non entri in puntata’. Ti ho denunciato e continuerò a denunciarti all’infinito. Io ho persone che hanno fotografie tue che vai nelle sale giochi. E sai quali soldi giocavi? I miei, di Eliana, che mi facevo un mazzo così. quelli che ti davo io.

Poi ha aggiunto: “Devi curarti, perché la tua mente è diabolica. Ricordati queste parole. Ah e Pamela De Lapa? Non ce la ricordiamo? Le ho salvato la vita perché l’hai presa per il collo. Hai chiesto soldi a gente, hai fatto contratti falsi. Io spero che la magistratura dia subito un verso a tutto.”

Sicuramente questa sera la Perricciolo, ospite di Barbara D’Urso, avrà modo di rispondere alle accuse rivoltegli dalla Michelazzo… non ci resta che aspettare!

