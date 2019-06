Pamela Perricciolo intervistata da Fanpage rivela tutto sul caso Mark Caltagirone, come è nato tutto e lo sviluppo

Da più di un mese non si parla d’altro che di Mark Cartagirone, il finto fidanzato di Pamela Prati. Un uomo mai esistito attorno a cui si è andata a creare una storia inverosimile e che ha dell’incredibile. Una farsa messa in atto da Eliana Michelazzo, Pamela Pericolo e Pamela Prati.

Adesso Donna Pamela ha deciso di raccontare tutta la verità e lo ha fatto rilasciando un’intervista per Fanpage.it, la donna ha rivelato che in realtà un certo Marco esisteva veramente e che fu lei a parlare di quest’uomo alla showgirl: “Avevo detto a Pamela Prati che c’era un uomo che ha frequentato il mio ristorante e che mi chiedeva spesso di lei. Mi diceva di chiamarsi Marco e di non vivere in Italia. Verso fine marzo, Pamela mi dice di avere cominciato a scambiarsi messaggi con questo uomo. A oggi nemmeno io posso dire si chiamasse Caltagirone, ma proprio da quel momento Pamela ha cominciato a raccontare di avere conosciuto questo imprenditore che lavorava all’estero. Da qui la situazione ci è sfuggita di mano”.

La tre donne infatti hanno iniziato a mettere su un teatrino senza fine che non sono riuscite più a contenere: “Il matrimonio non c’è stato perché questo uomo non c’era. Quell’uomo che ha girato quel video era un amico. Non è lo stesso che ha telefonato alla D’Urso in diretta. Non posso dire chi è, anch’io ho le mie fonti. Serviva necessariamente una telefonata per rendere credibile questa storia. Gli autori ci avevano chiesto di avere almeno una telefonata da parte di Mark Caltagirone e la chiamata c’è stata” ha rivelato a Fanpage.it

Pamela Perricciolo tuona: “Non è tutta colpa nostra”

Nel corso dell’intervista Pamela Perricciolo ha puntato il dito contro la televisione e i media, secondo la donna la colpa di quanto accaduto non può ricadere solo su loro tre infatti parte della colpa è anche della tv: “Non credo che la colpa sia tutta nostra. È nostra al 50%. Il resto è di chi ci ha invitato in tv e fatto andare avanti in questa situazione. Chi ci ha guadagnato davvero da questa storia sono i programmi. Nessuno sapeva con certezza che il matrimonio non ci sarebbe stato, ma se continui a invitarmi fai il mio gioco”.

Domani Pamela sarà ospite a Live – Non è la D’Urso e sicuramente avrà modo di approfondire meglio e di dare maggiori dettagli al riguardo.

