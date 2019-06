Live – Non è la d’Urso, Barbara D’Urso punta in alto. Nella prossima puntata avrà come ospiti Marco Carta e Pamela Perricciolo

Domani sera su Canale 5 andrà in onda un nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, nel corso del programma saranno ospitati Marco Carta, reduce di un arresto per furto aggravato, che avrà modo di raccontare la sua versione su quanto accaduto quella sera.

Inoltre tra gli ospiti troviamo anche Pamela Perricciolo che avrà modo di raccontare tutta la verità su Pamela Prati e sul teatrino che si è andato a creare in questi ultime settimane.

