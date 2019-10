Domenica In, Gabriel Garko spiega tutto: cosa c’è con Gabriele Rossi?

Domenica In, Gabriel Garko incalzato da Mara Venier spiega alcuni dettagli della sua vita sentimentale ma non chiarisce la situazione

Domenica In, Gabriel Garko si è sposato come faceva immaginare la fede portata al dito? Oppure ancora sta con Gabriele Rossi, il collega attore che molti pensano sia più di un amico speciale? A queste e altre domande ha risposto direttamente l’attore torinese ospite di Mara Venier. E le sua dichiarazioni suonano più come conferme che smentite.

Garko ha spiegato che la fede al dito non significa nulla legato al matrimonio. Più semplicemente è un gioiello al quale lui tiene molto. Ma il giro in cui dovesse farlo veramente, si saprebbe.

Potrebbe interessarti anche—>Gabriel Garko si racconta senza freni: La mia omosessualità? Sono stufo!

Zia Mara però non è apparsa soddisfatta fino in fondo. Avrebbe voluto essere lei a svelare lo scoop che tutti stanno aspettando da tempo e così lo ha incalzato. Gabriel ha detto di essere innamorato e ha anche ammesso che Gabriele Rossi è una persona speciale: “Poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto”.

Quasi un assist, che lui ha raccolto senza scendere nei dettagli. “Non faccio del male a nessuno,. Non raccontare le mie cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato su una scelta all’interno delle mura di casa mia”.

L’attore ha sempre paura che le due parole vengano fraintese oppure cambiate ad arte. Per questo meglio non sbilanciarsi mai e mantenere la privacy. Una scelta fatta anche in base a certe esperienze del passato. Però l’argomento di un figlio è qualcosa a cui è ancora legato: “Forse è tardi, ho quasi compiuto 47 anni. Ma mai dire mai”.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Gabriel Garko è cambiato, le ragioni della sua scelta

Gabriel Garko a Domenica In, ma in realtà non si faceva vedere da molto tempo in televisione. Una scelta precisa la sua, non legata a morivi professionali, ma proprio alla sua vita. “

Credo sia stato determinante un giorno davanti allo specchio. Mi sono guardato bene e non ho visto me, ho visto una copertina. A quel punto mi sono spaventato”.

Ancora di più dopo l’incidente alla vigilia del Festival di Sanremo nel quale era co-conduttore e che ha rischiato di ucciderlo. Così ha scelto di cambiare perché Gabriel Garko aveva preso il posto di Dario Oliviero (suo vero nome) e non era giusto: “Ho iniziato a lavorare a 16 anni, sono cresciuto. Il successo l’ho voluto io, ma mi rimprovero di non aver vissuto a pieno la mia vita privata e ora la pretendo”.

Dopo queste parole però per lui sarà ancora più difficile pretendere di rimanere lontano dai paparazzi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI