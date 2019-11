Clizia Incorvaia chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Clizia Incorvaia è una modella e influenze di 33 anni. Lei è nata il 10 Ottobre 1986 a Pordenone (Friuli-Venezia Giulia) sotto il segno della Bilancia, è alta 170 centimetri. È cresciuta ad Agrigento con i genitori e la sorella Micol. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Classico prosegue gli studi, infatti si iscrive e si laurea in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano

In questi stessi anni inizia la sua carriera da modella per svariati marchi di abbigliamento. Diventa famosa anche grazie alla sua partecipazione al video musicale del brano “Guardami negli occhi” di Paolo Meneguzzi. Ma scopiamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita.

Nome: Clizia Incorvaia

Età: 33 anni

Data di nascita: 10 Ottobre 1986

Luogo di nascita: Pordenone (Friuli-Venezia Giulia)

Segno zodiacale: Bilancia

Titolo di studio: Laurea

Professione: Modella e influencer

Altezza: 170 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: http:/cliziaincorvaia.com/

Clizia Incorvaia: Instagram

Clizia Incorvaia è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 224mila persone e con conta oltre 1,7mila post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, selfie, foto insieme ad amici e parenti, sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 33enne ha un profilo su Facebook, qui sono presenti selfie e scatti che riguardano la sua vita quotidiana e lavorativa. È seguita da 28mila persone e potete trovare qui il suo profilo. Su Twitter non è attiva infatti il suo ultimo post risale a ottobre del 2016, il suo account è questo. Ha un sito web: /cliziaincorvaia.com/

Clizia Incorvaia: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Clizia Incorvaia, nel 2011 incontra Francesco Sarcina ma si fidanzeranno solo successivamente poiché lei era fidanzata e lui stava passando un brutto periodo. Nel 2014 decidono di andare a convivere e l’anno successivo convolano a nozze. Nello stesso anno diventano genitori di Nina, nata il 24 agosto 2015.

La loro relazione giunge al termine nel 2018 ma nel 2019 vi è un ritorno di fiamma, che dura solo alcuni mesi: “Ci eravamo lasciati a settembre 2018 ma a febbraio 2019 siamo tornati insieme. Ad aprile ha voluto a tutti i costi sapere la verità sul periodo di separazione. Voleva dirmi quello che aveva fatto lui e quello che avevo fatto. Inizialmente mi sono rifiutata ma dopo otto ore di interrogatorio, durante un viaggio in macchina dalla Puglia a Milano, ho ceduto e confessato il bacio con Scamarcio”

Sono seguiti anni durissimi per la modella: “Ho subito due anni pesantissimi, che non auguro a nessuna donna sulla terra, i più brutti della mia vita. Sono stata danneggiata da punto di vista psicologico, morale, della sessualità. Ho vissuto due anni sola a casa, con mia figlia Nina, l’ho cresciuta sola tipo ragazza madre. E lui ogni giorno in giro, fuori fino alle sei di mattina Poi mi arrivavano le segnalazioni di ragazze che erano state con lui. Ho trovato delle chat su Facebook con le fan, di lui che mandava messaggi a ragazze italiane approfittandosene e chiedendo incontri in cambio di materiale por**grafico”

Clizia Incorvaia: carriera

Dopo aver conseguito la Laurea inizia a lavorare come modella, infatti diventa il volto Puma, Fiat, Alpitur e Kinder. Successivamente partecipa a diversi programmi televisivi come Markette o Chiambretti Night e le viene affidata una rubrica di moda su Match Music.

Nel 2016 partecipa a Pechino Express insieme al marito Francesco Sarcina nella coppia de I Coniugi. Si occupa del portale “Il Punto C” dove tratta argomenti relativi ai viaggi e alla moda. Nelle ultime settimane si vocifera della sua partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

