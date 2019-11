Live Non è la d’Urso, Valentina Dallari racconta tutta la sua verità sulla serata saltata, facendo una rivelazione in diretta.

A Live Non è la d’Urso ha dato modo a Valentina Dallari di poter raccontare la sua versione della storia sulla famosa serata in discoteca saltata.

Gli organizzatori della serata hanno dichiarato di essere stati truffati dall’ex tronista di Uomini e Donne. Valentina però questa sera ha avuto modo di esporre la sua versione della storia, dichiarando di non aver presenziato alla serata in quanto gli accordi stabiliti durante la stipulazione del contratto non sono stati rispettati, spiegando anche il motivo per cui non ha mai parlato dell’argomento fino ad oggi.

Leggi anche:

Valentina Dallari stronca Giulia De Lellis: “E’ veramente squallido!”

“Sto tornando a casa”: la felicità di Valentina Dallari

Live Non è la d’Urso Valentina Dallari: “Ho denunciato”

Live Non è la d’Urso, dopo la rivelazione di Heather Parisi, si è toccato uno degli argomenti che più ha fatto discutere il pubblico del piccolo schermo.

Valentina Dallari, per la prima volta ospite di Barbara d’Urso, ha avuto modo di poter raccontare la sua verità sulla vicenda che l’ha vista protagonista nelle scorse settimane.

L’ex tronista di Uomini e Donne è stata accusata di aver rubato i soldi della serata, a cui non ha presenziato, dagli organizzatori. Valentina Dallari a Live Non è la d’Urso ha parlato del tutto, replicando all’organizzatore della serata.

Valentina ha affermato di aver rinunciato alla serata in quanto gli accordi non sono stati rispettati poiché lei e il suo staff sono stati inviati in un albergo pieno di muffa e sporcizia. Per questo motivo ha deciso di sciogliere il contratto e, come sottoscritto dagli organizzatori durante la fase del contratto, ha diritto ugualmente a essere pagata. Anche se non ha svolto la sua prestazione artistica.

A Live Non è la d’Urso, Valentina Dallari ha dichiarato di non aver mai parlato prima dell’argomento in quanto ci sono di mezzo le forze dell’ordine perché lei ha denunciato per diffamazione gli organizzatori.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI