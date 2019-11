Matrimonio a Prima Vista Italia, le coppie sei mesi dopo

Cosa sarà accaduto a Cecilia e Luca, Marco e Ambra e Federica e Fulvio?

La stagione 2019 di Matrimonio a prima vista ha visto scoppiare la maggior parte delle coppie formate dal team del programma.

Nello speciale Matrimoni a prima vista – Sei mesi dopo, andato in onda le scorse settimane su Real Time, si è visto che Luca e Cecilia, Marco e Ambra e Federica e Fulvio hanno cambiato a loro modo idea sulla loro scelta di rimanere o meno con il proprio coniuge.

Solo Luca e Cecilia avevano deciso di rimanere insieme. Ambra non aveva sentito nascere un sentimento di amore verso Marco mentre Federica e Fulvio erano incompatibili caratterialmente. Tra le tre coppie, quella formata da Luca e Cecilia è stata anche l’unica ad aver consumato il matrimonio durante il programma.

Matrimonio a prima vista sei mesi dopo l’epilogo

Sei mesi? No, sono bastate pochissime ore per ribaltare completamente la decisione dell’unica coppia che aveva deciso di rimanere sposata.

Cecilia e Luca infatti non stanno più insieme, l’unica coppia che nell’ultima puntata della stagione aveva deciso di continuare a rimanere sposata è scoppiata. “Quando è arrivato il momento di organizzarci Luca si è tirato indietro” spiega Cecilia “Lui è venuto a Roma, doveva rimanere per un po’ di giorni e a un certo punto ha deciso di andarsene prima e da lì è finita. Luca ha provato per un periodo a chiedermi come stavo, io ero un po’ fredda. Non so se voglio rivederlo, mi fa un po’ strano. Avrei preferito un suo no e da lì potevamo ripartire come amici perché ho sempre detto che non volevo perderlo nella mia vita, piuttosto che un sì e da lì tirarsi indietro trentasei ore dopo. Tornati a casa non eravamo più quelli dell’inizio, c’era qualcosa che mancava, nella comunicazione”.

Luca “Io avevo già qualche dubbio, provavo del disagio, speravo che fuori dalle telecamere potesse cambiare qualcosa però così non è stato. Non è il contesto ma con chi sei, quelle 36 ore mi sono bastate per chiarire con me stesso, mi spiace se sono scappato ma stavo veramente male. Come stavo oggi prima di rivedere Cecilia? Pensavo mi volesse uccidere”. I due restituiscono le fedi e non sono nemmeno rimasti amici.

Ambra e Marco invece sei mesi dopo sono rimasti amici come prima. A sorpresa invece Fulvio E Federica fanno un simpatico annuncio: Entrambi dicono che si rivedrebbero e sentirebbero volentieri come amici e si baciano. Hanno seppellito l’ascia di guerra.

