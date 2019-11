Un posto al sole sembra dare una nuova speranza per la coppia formata da Filippo Sartori e Serena Cirillo. Quest’ultima farà una proposta a suo marito.

Un posto al sole ha iniziato questa nuova settimana con la grinta e la genuinità che tanto piace ai telespettatori, dando loro anche una bella notizia riguardante la coppia formata da Filippo e Serena.

I due sembrano riavvicinarsi sempre di più, tant’è che la giovane Cirillo è pronta a fare una spiazzante richiesta al figlio di Roberto Ferri. Cosa riguarderà mai?

Le anticipazioni di upas 19 novembre si concentrano anche sul caso di Carla Parisi, personaggio che sembra interessare parecchio al pubblico di Rai 3.

Un posto al sole: Filippo Sartori spiazzato da Serena

Le anticipazioni di Un posto al sole, puntata del 18 novembre, come anticipato, danno una nuova speranza alla coppia formata da Filippo Sartori e Serena Cirillo.

La giovane imprenditrice farà una proposta a suo marito, una proposta che lo sconvolgerà e non poco, purtroppo non è ancora possibile rivelare di cosa si tratta, ma sarà qualcosa di inaspettato.

La coppia, a differenza di quella di Marina e Fabrizio che sono in crisi, sembra riavvicinarsi anche se Serena non sa ancora che suo marito l’ha tradita.

Si ritorna a Carla Parisi, interpreta Vittoria Schisano. Vittorio proverà a far riallacciare i rapporti tra la donna e le due sue figlie, Alex e Mia. Vittorio è dispiaciuto per l’aggressione di Carla, ma questo suo lato colpirà e non poco Michele Saviani di Un posto al sole, che noterà del potenziale nel ragazzo.

Si ritorna alla famiglia Boschi, Angela e Franco sono più preoccupati che mai per la piccola Bianca. Il motivo è da rintracciare ancora una volta nel suo rapporto con la nuova maestra.

Giulia Poggi, invece, sembra aver finalmente trovato un nuovo interesse amoroso dopo la scottante delusione ricevuta da Denis. Giulia sarà ricambiata? Per lei è finalmente arrivato il tanto atteso felici e contenti di cui è alla ricerca?

