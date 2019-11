Un posto al sole riporta sul piccolo schermo la realtà di ogni giorno. Carla, donna transessuale, sarà vittima di una spiacevole aggressione.

Un posto al sole è pronto ad iniziare col botto questa nuova settimana. Anche se la fine dello scorso appuntamento ha causato non poche polemiche da parte del pubblico a casa. Il motivo?

I telespettatori di Rai 3 amano che UPAS riporti sul piccolo schermo episodi di vita reale, ma non sopportano di vedere riportata anche la violenza.

E’ il caso dell’annunciata aggressione di Carla Parisi, interpretata da Vittoria Schisano, che ha lasciato l’amaro in bocca venerdì sera.

Nella puntata del 18 novembre di UPAS, il genitore di Alex sarà vittima di un’aggressione.

Un posto al sole, 18 novembre: Carla viene aggredita

Un posto al sole tratterà un argomento molto delicato su cui bisognerebbe porre maggiore attenzione: la violenza sulle donne, sia biologiche sia transessuali.

E’ il caso di Carla Parisi, che dalla scorsa puntata andata in onda è possibile vedere già cosa succederà nella nuova puntata di Un posto al sole. Carla sarà vittima di un’aggressione e Vittorio non riuscirà, per quanto possibile, ad impedirla.

Il ragazzo non ha intenzione di fermarsi, vuole fare giustizia, e per questo motivo si avvicina ad Alex, sua ex fidanzata e figlia di Carla. I due faranno di tutto affinché Mia, la bambina prodigio di UPAS, non venga a sapere niente, ma non tutto va come previsto.

Raffaele ha ricevuto una bella sorpresa, invece, con il ritorno a casa di suo figlio Diego Giordano. Il suo incubo, stando quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole, sta per giungere al termine.

La situazione amorosa di Marina Giordano continua a essere instabile, vista la crisi con Fabrizio. Ma l’attenzione va anche per la famiglia Boschi. Angela e Franco sono preoccupati per la loro piccola Bianca che non sembra aver accolto di buon grado l’arrivo della nuova maestra.

