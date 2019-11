Natale fai da te | Gnomi di Natale -VIDEO

Dei graziosi gnomi di Natale da realizzare in modo semplice. Una decorazione di grande effetto perfetta per l’albero, la casa o anche per decorare un pacco regalo.

Se amate il fai da te ed in particolare le decorazioni natalizie ecco un video tutorial seguendo il quale potrete realizzare questi graziosissimi gnomi di Natale che renderanno l’atmosfera unica e decoreranno la casa in modo originale e saranno dei perfetti ferma porta. Sarà semplice realizzarli e potrete coinvolgere i bambini nel confezionarli.

Come realizzare gli gnomi di Natale, il video tutorial

Per realizzare gli gnomi di Natale, avrete bisogno di:

sabbia o ovatta

busta di plastica

lana bianca

calzini

feltro

pon pon di feltro

cordoncino natalizio

cotone rosso

cotone grigio

forbici

colla a caldo

attaccatutto

pon pon per naso

cutter

compasso

righello

cotone idrofilo

Dopo aver piazzato il compasso sul feltro ad un diametro di 17 cm si traccerà il cerchio del cappello. Arrotolare la lana attorno ad un cartoncino e alla fine si taglierà in fondo e dopo averla allargata, si dovrà appiccicare sul bordo del cappello. Con una spazzolina si spazzolerà la lana per sfrangiarla.

Per realizzare il corpo, riempire di sabbia una bustina di plastica, dopo averla chiusa si dovrà coprire con il calzino e in cima andrà chiusa con un cordoncino e fermare con la colla al caldo. Con un poco di cotone idrofilo, si farà un pon pon chiuso in un pezzetto di cotone rosso per fare i piedi e si procederà nello stesso modo per fare le mani. A questo punto si potrà chiudere il cappello e applicarlo sul corpo, livellando la barba con le forbici. Appllicare sul davanti il pon pon per il naso. Applicare infine il pon pon sulla punta del cappello con un punto di colla a caldo. Non vi resta che seguire il video tutorial!

