Il riciclo creativo è una grande risorsa per dare vita a manufatti e regali, soprattutto in occasione del Natale. Ecco come realizzare un bellissimo centro tavola natalizio perfetto da sfoggiare in occasione delle tavolate in famiglia.

Un centro tavola natalizio semplice da realizzare ma di grande effetto e perfetto per arricchire la tavola per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale. Una creazione di riciclo creativo in cui si utilizzeranno dei materiali facilmente reperibili in ogni casa. Un piatto e dei calici che decorati per l’occasione diventeranno un oggetto unico e molto elegante.

Scopriamo come realizzare questo bellissimo centro tavola natalizio seguendo il video tutorial!

Come realizzare il centro tavola natalizio con il riciclo creativo, il video tutorial

Per realizzare il centro tavola natalizio, avrete bisogno di:

1 piatto tondo in vetro, in ceramica o anche in plastica

4 calici da vino in vetro

cordino dorato

nastro di stoffa bianco

candeline starlight

rami natalizi

stelle di natale in stoffa o feltro

sale da cucina

pepe in grani

rami di abete

decorazioni natalizie

stecche di cannella

capelli d’angelo

palline di natale piccole e dorato

La prima cosa da fare è confezionare i calici che conterranno le candele. Una volta attaccato un fiocco su ciascun gambo, si riempiranno con un primo strato di sale ed un secondo strato di pepe in grani. Sopra al sale e al pepe si adagerà una candelina starlight. I calici andranno posizionati sul piatto con i fiocchi rivolti verso l’esterno. Una volta posizionati i calici, si creerà una corona di abete e foglie intorno ad essi e alla circonferenza del piatto tondo.

Alle due estremità del centro tavola, si potranno applicare delle stelle di Natale in feltro o in stoffa e le altre due si potranno arricchire con delle decorazioni a tema natalizio. Al centro del piatto si inseriranno delle stecche di cannella, dei capelli d’angelo e delle micro palline dorate che potranno essere applicate su tutto il centro tavola. Ultimo tocco, un cordino dorato da far girare attorno al piatto. Il centro tavola è pronto per essere posto al centro tavola.

