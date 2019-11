Albero di Natale blu | Come addobbarlo per renderlo elegante e raffinato

L’albero di Natale blu è un albero elegante e raffinato, perfetto sia per un casa classica che moderna. Segui tutti i nostri consigli per renderlo chic.

Albero di Natale blu (iStockPhotos)

Manca davvero poco al Natale, siete pronti con gli addobbi, le decorazioni? Quest’anno avete già deciso come addobbare l’albero di Natale?

Come ogni anno arriva il momento tanto atteso di addobbare l’albero di Natale, c’è chi riutilizza le decorazioni dell’anno precedente, chi invece ama cambiare ogni anno.

La prima scelta da fare è: abbellire un albero artificiale o un abete vero? La seconda scelta è con quali colori possiamo addobbarlo?

Si può spaziare dall’argento al dorato o addirittura al rosa, un colore di tendenza per quest’anno; se siete più tradizionalisti potete optare per l’albero di colore blu e argento.

Noi di CheDonna.it possiamo darvi qualche suggerimento per addobbare un albero di Natale con decorazioni blu e argento.

Decoriamo l’albero di Natale

Il blu è un colore raffinato e chic, ideale per decorare l’albero di Natale. Il blu

è il colore che rappresenta:

calma

tranquillità

equilibrio

pace

Il blu è un colore associato alla tranquillità e al relax, quindi all’armonia, di conseguenza a tutte le espressioni tipiche del Natale.

Leggi anche: Albero di Natale vero: quale specie scegliere e come curarlo

Tutti gli addobbi

Palline blu e argento (iStockPhotos)

L’albero di natale verde, se esso sia vero o artificiale può essere addobbato con:

Fili d’angelo e fiocchi Palline Decorazioni in legno bianco Puntale Luci

1-Fili d’angelo

Fili d’angelo blu (iStockPhotos)

Sono dei fili di spessi, morbidi e brillanti, li acquistate di colore blu che verranno alternati con il color argento, in modo da mettere in risalto il vostro albero. Per creare un gioco diverso potete anche mettere dei fiocchi blu e argento per renderlo un albero davvero chic e romantico.

2- Palline

Decorazioni per albero (iStockPhotos)

Le scegliete sempre di colori blu e argento che si abbinano perfettamente. Posizioniamole in modo alternato, cercando di collocare una pallina blu e una argento e così a seguire. Un ‘idea particolare è anche scegliere delle palline blu con decorazioni argentate e viceversa. L’albero si può decorare anche con delle palline più particolari, magari in vetro soffiato e con decorazioni artigianali, in modo da rendere unico e particolare il vostro albero.

3- Decorazioni in legno bianco

Decorazioni in legno (iStockPhotos)

Che rappresentano i fiocchi di neve, le renne, le stelle e gli abeti. Li potete mettere alternando con le palline blu.

4- Puntale

Puntali per albero di Natale (iStockPhotos)

Non deve mai mancare sul vostro albero, deve essere assolutamente di colore argentato. La scelta può ricadere su una stella cometa argentata, oppure una stella decorata. Anche delle idee più originali, come gli angeli o dei fiocchi di neve.

4- Luci

Istock Photos

Le luci da scegliere per abbellire il vostro albero possono essere a led a luce fredda, se siete amanti del blu, potete scegliere anche luci tutte blu che vi ispira relax e tranquillità. E’ sconsigliato mettere le luci di tutti i colori come il rosso, il giallo o l’oro, quindi scegliete assolutamente le luci bianche che si adattano perfettamente alle decorazioni blu. Le luci vanno posizionate prima di decorare l’albero con palline e fili d’angelo, dal basso verso l’alto, in modo che il telecomando per gli effetti luminosi e la presa elettrica siano ben fissati a terra.

