Albero di Natale bianco e argento: come si può addobbare?

Non sapete come addobbare l’albero? Avete mai pensato ad un albero di Natale bianco e argento? Ecco i consigli per abbellirlo in modo unico e particolare.

Albero di Natale bianco e argento (iStockPhotos)

Addobbare l’albero di Natale, la scelta dei colori, delle decorazioni ci mette sempre in crisi, perchè non sappiamo mai come realizzarlo. Per rendere magico il Natale, possiamo optare alla realizzazione di un albero di Natale bianco e argento.

Questo albero donerà un’eleganza unica e uno stile a dir poco particolare all’arredamento.

Il bianco e l’argento sono due colori che conferiscono al vostro albero di Natale un aspetto fine, sobrio ed elegante, inoltre si abbina a quasi tutti i generi di arredamento e conferisce alla stanza un’atmosfera magica.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche suggerimento nella scelta delle decorazioni, per realizzare un albero di Natale magico.

Albero di Natale bianco: come decorare

iStock Photos

Indipendentemente se scegliete un albero di Natale artificiale o fresco, tutto quello che vi proponiamo andrà bene in entrambi le scelte.

Ci sono due opzioni per decorare l’albero di Natale:

Albero di Natale con decori bianchi e argento Albero di Natale bianco con decorazioni solo color argento: l’effetto finale sarà estremamente luminoso e scintillante, potete scegliere le decorazioni non solo monocolore, anzi potrete veramente dare libero sfogo alla fantasia.

Nel caso in cui la vostra scelta ricade sull’abete verde, potete abbellirlo con le decorazioni bianco e argento, vediamo come.

Albero glamour e scintillante: potete abbinare alle decorazioni bianche delle sfere color argento realizzate però in materiale lucido, in questo modo riflettono le luci. In alternativa si può abbellire con le decorazioni fatte a mano con le paillettes argentate, sicuramente l’albero sarà molto cool. In questo caso la sobrietà e la raffinatezza del bianco si sposano alla perfezione con le luci più accese dell’argento.

potete abbinare alle decorazioni bianche delle sfere color argento realizzate però in materiale lucido, in questo modo riflettono le luci. In alternativa si può abbellire con le decorazioni fatte a mano con le paillettes argentate, sicuramente l’albero sarà molto cool. In questo caso la sobrietà e la raffinatezza del bianco si sposano alla perfezione con le luci più accese dell’argento. Albero di Natale insolito: se non preferite le classiche decorazioni come le palline, potete optare ai fiori bianco e argento, che garantirà un effetto estremamente elegante. Questo tipo di albero sarà perfetto in una stanza arredata con mobili dallo stile retrò e dai toni classici.

Le persone che posizionano l’ albero in una stanza con arredamento moderno, possono scegliere le decorazioni bianco e argento di misure e forme diverse, in modo da creare un effetto ottico tra il gioco di luci e delle decorazioni.

Come scegliere le luci

Luci da posizionare (Istock Photos

Non solo le decorazioni sono importanti, ma anche le luci, elemento indispensabili per conferire quel tocco di magia che a Natale è fondamentale.

E’ importante non posizionare sull’albero le luci tutte colorate, perchè rovinano tutto, ma via libera alle luci dai colori neutri, sono adatte sia luci a led gialle, che quelle bianche. Quest’ultime sono ideali in modo da far risaltare ancora di più l’argento e il bianco degli addobbi.

Albero di Natale argento e bianco con altri colori

Albero con palline rosse, bianche e argento (iStockPhotos)

Se preferite dare un tocco più colorato al vostro albero, ecco alcuni suggerimenti da seguire. Una premessa importante: state attenti a non esagerare, non scegliete a caso, ma acquistate sempre addobbi che si sposano bene con l’argento e il bianco.

Albero bianco, rosso e argento: il rosso è proprio la tonalità giusta da creare un distacco, è per eccellenza il colore del natale, quindi non potete mai sbagliare. Inoltre l’albero di Natale avrà un aspetto magico ed unico. Albero di Natale bianco argento e oro: è un pò rischioso in quanto non è semplice realizzarlo. Sicuramente tra di loro garantiscono un effetto meraviglioso ed estremamente luminoso, mi raccomando non esagerate con gli addobbi dorati. Questo tipo di albero si abbina benissimo sia in ambienti eleganti e moderni, non solo anche arredamenti dai toni più classici, che dona un tocco di luce in più. Non è consigliato se avete scelto un albero di Natale in stile shabby chic, l’oro e l’argento insieme potrebbero infatti essere in questo caso un po’ eccessivi. Albero di Natale bianco blu e argento: sarà un albero estremamente elegante, in quanto questi tre colori conferiscono all’albero un aspetto elegante e raffinato. E’ consigliato nelle case arredate con mobili eleganti e di pregio, in quanto l’albero bianco, blu e argento conferisce un certo tono alla stanza. Le luci adatte dovranno essere rigorosamente bianche. Albero di natale bianco argento e rosa: il rosa è il colore di tendenza di quest’anno, in particolar modo il rosa baby e il rosa antico, il primo acceso e il secondo romantico. Scegliendo le decorazioni di questi tre colori creerete un albero di tendenza e dall’aspetto romantico.

