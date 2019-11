Dieta dei broccoli, per dimagrire velocemente ma soprattutto in saluto. Scopri il menu settimanale che vi permetterà di perdere 2kg

I Broccoli sono ortaggi ricchi di sali minerali (calcio, ferro, fosforo, e potassio) e di vitamine (vitamina C, B1 e B2), inoltre sono ottimi antiossidanti, hanno notevoli proprietà depurative ed emollienti. Si tratta di alimenti preziosi, dalle virtù curative straordinarie, compresa quella di ridurre il rischio di cataratta e proteggere dall’ictus.

Per tutti questi motivi oggi abbiamo deciso di proporvi questa dieta a base di broccoli (non completamente) che ci farà perdere facilmente peso senza sentire quel senso di fame per la privazione di troppi alimenti. Infatti la dieta dei broccoli più che una dieta può definirsi un regime alimentare sano ed equilibrato.

Ricordiamo che quando si segue o meno una dieta è fondamentale bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Inoltre prima di iniziare a seguire il regime alimentate proposto o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per non mettere a rischio la vostra salute.

Leggi anche >>> Come cucinare i broccoli: tante idee facili e veloci per piatti dietetici

Dieta dei Broccoli: il menu settimanale per perdere 2kg

La dieta che ti proponiamo è ottima per perdere chili mentendo un regime salutare sano ed è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com.

Lunedì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato, tre fette biscottate con 30 g di marmellata (232 kcal). Pranzo: 80 g di petto di pollo, mezzo cavolfiore lesso, una fettina di pane integrale e due fette di ananas. Spuntino: uno yogurt magro bianco. Cena: 150 g di vitello cotto in padella, melanzane alla griglia, una fettina di pane integrale e due kiwi o mandarini.

fMartedì: colazione con uno yogurt magro bianco, 30 g di fiocchi d’avena (157 kcal). Pranzo: zuppa di lenticchie e cavolini di bruxelles, insalata verde mista con rucola e lattuga. Spuntino: uno yogurt magro alla frutta. Cena: 180 g merluzzo al cartoccio, spinaci al vapore, una fettina di pane integrale e una mela.

Mercoledì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato, fiocchi d’avena (185 kcal). Pranzo: 80 g di prosciutto crudo sgrassato, due finocchi a vapore, una fettina di pane integrale e un’arancia. Spuntino: uno yogurt magro aromatizzato alla vaniglia o cacao. Cena: 2 uova sode, broccoletti ripassati in padella con olio e aglio, pane e due kiwi.

Giovedì: colazione con uno yogurt magro bianco, tre biscotti secchi (135 kcal). Pranzo: zuppa di broccoli, una fettina di pane integrale ripassato in forno e due fette di ananas. Spuntino: una spremuta di agrumi. Cena: 150 g di scaloppine al vino bianco, mezzo cavolfiore bollito saltato in padella con olio e aglio, una fettina di pane integrale e una pera.

Venerdì: uno yogurt magro alla frutta, 30 g di fiocchi d’avena (157 kcal). Pranzo: 80 g di bresaola con scaglie di parmigiano e rucola e due mandarini o due kiwi. Spuntino: un centrifugato di frutta. Cena: 180 g di insalata di mare con gamberetti lessi e surimi con olio e limone, una mela.

Sabato: colazione con uno yogurt magro alla frutta, tre fette biscottate con 30 g di marmellata (284 kcal). Pranzo: 80 g di prosciutto cotto, cavolo versa lesso, due fettine di pane integrale e un’arancia. Spuntino: un frutto di stagione come una mela o una pera. Cena: 150 g di scaloppine ai funghi, 60 g di pane e 2 fette di melone giallo o ananas fresco.

Domenica: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato da 150 ml, 30 g di fiocchi d’avena (185 kcal). Pranzo: 100 g di orecchiette con le cime di rapa, insalata di lattuga, una pera. Spuntino: uno yogurt magro alla frutta. Cena: 180 g pesce spada al cartoccio, spinaci lessi, 40 g di pane integrale e una mela.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI