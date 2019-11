Un posto al sole promette grandi cose per il personaggio di Raffaele Giordano, che riceverà una sorpresa del tutto inaspettata.

Un posto al sole ha finalmente scelto di premiare la grande pazienza dimostrata dal personaggio di Raffaele Giordano nel corso di queste puntate.

Il portiere di Palazzo Palladini, dopo aver sofferto a causa della carcerazione di suo figlio Diego Giordano, riceverà finalmente una bella e inaspettata sorpresa.

Che suo figlio sia pronto ad abbandonare il carcere e a ritornare finalmente a casa?

Un posto al sole: Raffaele ha una sorpresa inaspettata

Un posto al sole è, come anticipato, pronto a portare un po’ di luce nella vita di Raffaele Giordano.

Dopo che il personaggio di Aldo Leone ha scoperto una sconcertante verità, il portiere del palazzo più famoso del piccolo schermo è pronto a ricevere una sorpresa che servirà ad alleviare tutto il dolore provato nel corso di questo terribile incubo che ha visto protagonista suo figlio Diego Giordano.

Dopo aver lasciato sua moglie Delia, l’avvocato continuerà a riflettere sulla sua vita che non è così bella e perfetta come voleva. Soprattutto ora che non può trascorrere il suo tempo, come vorrebbe, al fianco di Beatrice, la donna di cui si è innamorato.

Ma si cambia registro, dando maggiore spazio alla storia di Marina e Fabrizio di UPAS. La donna è alle prese con i preparativi della festa di compleanno del suo compagno, ma nota ancora una certa tristezza nei suoi occhi.

Tristezza che, almeno apparentemente, sembra essere ingiustificata. Che Marina Giordano di Upas inizi ad indagare sul conto di Fabrizio, scoprendo la terribile verità che l’uomo sta provando a tenerle nascosto?

Infine, come riportato dalle anticipazioni di Un posto al sole, puntata 13 novembre, il personaggio di Bice è pronta a minacciare Cinzia, ex fidanzata di Guido Del Bue. La donna accetterà di farsi da parte?

