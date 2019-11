Heather Parisi durante la sua ospitata a Live Non è la d’Urso ha confidato a Barbara di essere una delle vittime della violenza sulle donne.

Heather Parisi, durante il corso della sua ospitata negli studi di Live Non è la d’Urso, ha fatto una vera e propria confessione choc alla padrona di casa.

Heather ha rivelato a Barbara d’Urso di aver subito, durante una relazione durata sette anni, della violenza mentale e fisica.

Il nome della showgirl si aggiunge alla lunga lista di donne vittime della violenza maschile.

Leggi anche:

Taylor Mega prima di Live Non è la d’Urso: “Non sono figlia di papà!”

Lucas Peracchi non fa pace con Eva Henger a Live Non è la d’Urso

Heather Parisi a Live svela: “Sono vittima di violenza”

Heather Parisi ha rivelato di aver subito per anni la violenza di un uomo.

La rivelazione a Live Non è la d’Urso ha spiazzato la padrona di casa che mai si sarebbe aspettata una rivelazione del genere da parte della showgirl americana.

La confessione di Heather Parisi a Live Non è la d’Urso è stata fatta con l’unico scopo di voler lanciare un importante messaggio al pubblico di casa: quello di denunciare e incoraggiare a scappare via da questa realtà che non fa bene a chi la vive.

Heather ha rivelato a Barbara d’Urso che non ha ricevuto “soltanto” calci e pugni, botte, da quest’uomo, ma anche ricatti. L’uomo in questione, di cui Heather ha preferito non rivelare il nome, la ricattava, dicendole che se lei avesse denunciato nessuno le avrebbe mai creduta in quanto è una donna straniera, non nata in Italia.

Inoltre, Heather Parisi a Live Non è la d’Urso ha rivelato che quest’uomo l’aveva addirittura minacciata che se lo avesse denunciato, nessuno l’avrebbe mai più fatta lavorare, ma un giorno Heather ha preso coraggio ed è andata via, scappando da quella relazione malsana.

Un momento toccante da Barbara d’Urso, che nulla a che fare con il bacio dato a Gabriel Garko la scorsa settimana. Barbara sa come mettere a proprio agio i suoi ospiti, è in grado di farli sentire protetti, come ha rivelato la showgirl specificando il motivo per cui ha scelto Barbara d’Urso per dare questa notizia in tv.

Lo stesso motivo che spinse Marco Carta a fare una rivelazione in diretta su canale 5.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!