Il Black Friday è sempre più vicino: ecco le occasioni Apple da non lasciarsi sfuggire.

Il Black Friday è sempre più vicino e tra gli appassionati della mela, la frenesia è sempre più grande. Se tanti marchi hanno ormai reso noti quali saranno gli sconti e su quali prodotti verteranno, la Apple non ha ancora dato notizie certe. In base a quanto avvenuto lo scorso anno, però, è possibile immaginare dove andranno a concentrarsi gli sconti e cosa è quindi opportuno tenere d’occhio al fine di non farsi scappare quella che potrebbe essere l’occasione dell’anno. Scopriamo quindi quali sono gli articoli da non lasciasi sfuggire con l’arrivo del 29 Novembre.

Black Friday 2019: i prodotti Apple da non farsi sfuggire

Iniziamo subito con una bella notizia che riguarda la durata degli sconti. Come molti sapranno, oltre al Black Friday esiste anche il Cyber Monday che sulla stessa scia del primo riguarda principalmente il mondo dell’elettronica e si svolge subito dopo il Venerdì dei prezzi super bassi.

È quindi possibile che pur partendo in ritardo, Apple abbia in mente di prolungare gli sconti fino al 2 Dicembre, come avvenuto lo scorso anno.

Chi ha seguito l’andamento dello scorso anno saprà bene che aspettarsi prezzi molto diversi per gli articoli usciti di recente è assai improbabile e che è meglio puntare sulle Apple card o su sconti particolareggiati e dell’ultimo istante.

Grazie alle grandi catene che vendono i prodotti Apple, però, si possono fare degli acquisti davvero interessanti andando a risparmiare anche molto su articoli dell’anno scorso o (se ci si accontenta di ritocchini sui prezzi) anche sul recente iphone 11. Vediamo quindi nello specifico quali prodotti tenere d’occhio.

Iphone 11

Come già detto, in questo caso non ci si può aspettare prezzi stracciati perché si tratta di un prodotto nuovo e sul quale, ovviamente, la Apple desidera monetizzare. Ci sono però alcune grandi catene di elettronica che hanno proposto dei prezzi scontati anche del 15% consentendo così di ridurre di circa 50 euro il costo del telefono. Se si sta già pensando ai regali di Natale e l’iphone 11 era nella lista dei desideri, questo potrebbe essere quindi il periodo perfetto per acquistarlo.

Apple watch

Se non si desidera necessariamente l’ultimo modello, l’Apple watch potrebbe essere uno dei prodotti prossimamente in sconto. E visto che le differenze tra un modello e l’altro non sono tali da bloccarne l’acquisto, il consiglio è quello di prendere seriamente in considerazione questo orologio in grado di seguirci durante la giornata, tra calorie, controllo della respirazione e altre tante funzioni utili e divertenti.

Apple card.

Lo scorso anno chi ha acquistato prodotti nuovi durante il Black Friday ha ricevuto dei buoni sconto da spendere in negozio su altri prodotti meno recenti. Se si ha in mente di fare diversi acquisti targati Apple, anche questa potrebbe essere una buona occasione per prepararsi al Natale senza troppi pensieri e andando sul sicuro con regali che piaceranno sicuramente. Come non considerare un mac book air o un ipad, ad esempio? Quel che è certo è che la scelta è davvero vasta.

