Quando sarà il Black Friday 2019? Scopriamo insieme la data designata e le migliori offerte dei principali marchi, quelle veramente imperdibili.

29 novembre 2019, una data da segnare sul calendario a suon di evidenziatore per tutte le shopping addicted e non solo. Torna infatti anche quest’anno il Black Friday, giornata di folli sconti prenatalizi che l’Italia ha acquisito dall’America.

Forse non raggiungeremo le follie d’oltreoceano (lì dove il Black Friday propone prezzi veramente stracciati e orde di compratori pronti a tutto pur di aggiudicarsi quel prodotto quasi regalato), ma anno dopo anno anche qui nel Bel Paese stiamo imparando ad onorare questa tradizione con sconti sempre più appetitosi e una mania d’acquisto direttamente proporzionata.

Ecco allora che il Black Friday è divenuto un vero e proprio evento, atteso e da onorare con una serie di selezionatissimi acquisti.

Scopriamo allora insieme alcune delle proposte più interessanti e richieste di questo Black Friday 2019.

Black Friday Amazon

Il colosso dell e-commerce ha dedicato un vero e proprio negozio virtuale all’evento, proponendovi sconti che si rinnovano in continuazione (“promozioni ogni 5 minuti” come dice la pubblicità proposta dal sito stesso).

Anche quest’anno le promo non saranno ristrette alla sola giornata di venerdì 29 novembre, bensì partiranno molto prima, per circa due settimane di sconti che, via via, si faranno sempre più appetitosi, sino a culminare nel weekend più atteso.

Il periodo da tenere sotto stretto controllo sarà quello che va da venerdì 22 novembre a venerdì 6 dicembre. Le due settimane in questione sono a cavallo del Black Friday e del Cyber Mondey (secondo evento di sconti folli che precede il Natale) ed è quei che si concentreranno tutte le migliori offerte, sconti, promozioni lampo, ribassi, deal e offerte a tempo.

Il consiglio è dunque di iniziare a mettere nella lista dei vostri desideri i prodotti che più vi interessano, monitorare con costanza e attende il momento in cui cliccare “procedi all’ordine”

Black Friday Zara

Anche Zara, il marchio internazionale della moda giovanile e non solo, si prepara ad affrontare la sfida del Black Friday 2019. Come lo scorso anno, il colosso spagnolo attenderà senza dubbio di giungere a ridosso dell’evento per scoprire le sue carte e comunicare le offerte di turno.

Possiamo ragionevolmente attenderci degli sconti del 20% sulla maggior parte dei prodotti, inclusi cardigan, coprispalla e accessori vari, giungendo però fino a pezzi scontatissimi, decurtati di circa il 60%.

Se volete esser allora tra le prime ad approfittare delle super offerte che si profilano all’orizzonte, vi consigliamo di andare sul sito e iscrivervi alla newsletter. Dopo di che… preparate la carta di credito!

Black Friday Unieuro

“E tu, sei pronto per il Black Friday 2019? Quest’anno Unieuro ha pensato a una serie di offerte imperdibili, studiate per accontentare tutti, ma proprio tutti: nessuno potrà tornare a casa a mani vuote durante quello che sarà il Black Friday più folle a memoria d’uomo.”

Così il sito internet di Unieuro presenta il grande evento che tutti gli amanti dell’elettronica e delle nuove tecnologie non potevano che attendere.

“Sconti, promozioni, deal imperdibili si avvicenderanno in quest’occasione per tingere di nero il venerdì più atteso da tutti gli amanti dell’elettronica e da chi sta aspettando l’occasione giusta per portarsi a casa uno smartphone, o vuole approfittarne per mandare in pensione qualche elettrodomestico ormai datato sostituendolo con una versione più moderna ed efficiente.”

Se dunque avevate intenzione di cambiare il cellulare o ricomprare il televisore (magari concedendovi qualche pollice in più) non vi resta che attendere. Sì ma, come procedere? Ce lo dice sempre il sito di Unieuro.

“A partire da venerdì 29 novembre 2019, sullo store online di Unieuro troverai tutte le informazioni che ti servono per approfittare nel modo più efficace di tutte le offerte che abbiamo pensato per il Black Friday: il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti un’esperienza immersiva e folle, paragonabile a quella che si verifica negli USA, con la differenza che noi dedicheremo pari attenzione tanto ai punti vendita quanto alla sezione online, così da consentire anche a chi non può recarsi in un negozio di approfittare di tutte le offerte del venerdì nero.”

Black Friday Apple

Da buona icona del mercato Americano, Apple certo non poteva tirarsi indietro di fronte all’avvento del Black Friday. Eccola allora pronta a onorare l’evento a suon di sconti a dir poco interessanti.

iPhone, Apple Watch, Macbook e iPad saranno proposti a prezzi molto più vantaggiosi rispetto a tutto l’anno e sarà possibile approfittare di interessanti offerte lampo.

Un piccolo ma assai importante dettaglio: sarà possibile accedere al Black Friday Apple solo online. Inoltre ogni anno le offerte di Apple sono un vero e proprio mistero, capace di mandare letteralmente in visibilio la curiosità dei fan. Gli sconti potrebbero riguardare allora i nuovi prodotti presenti nello store o i servizi come la spedizione o, ancora, potrebbero offrire la possibilità di ricevere delle gift card.

Non resta che connettersi al sito Apple e… attendere!

Black Friday Mediaworld

“Il giorno perfetto per fare qualche affare o iniziare con i regali di Natale.” Così Mediaworld presenta il suo Black Friday, promettendo sconti a dir poco irresistibili.

“In occasione del Black Friday, MediaWorld lancia una serie di offerte lampo, promozioni e sconti imperdibili su tantissimi prodotti di tecnologia ed elettronica,smartphone, TV, elettrodomestici e molto altro ancora, acquistabili online o in negozio.”

Numerose proposte verranno senza dubbio fare sul sito internet ma anche i negozi fisici potrebbero riservare qualche sorpresa interessante.

Qualora poi foste troppo impazienti sappiate che già nella prima metà del mese il negozio ha proposto una sorta di pre-Black Friday, con offerte speciali nel periodo che va, in particolare, dal 4 al 24 novembre. Non resta che iniziare a cercare il prodotto giusto al miglior prezzo.

