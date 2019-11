Black Friday 2019 | Le occasioni per la bellezza dei tuoi capelli

Black Friday 2019 | In arrivo tutte le occasioni a metà prezzo che non devi assolutamente farti sfuggire per la bellezza dei tuoi capelli

Mancano pochi giorni al momento tanto atteso: il Black Friday 2019 sta arrivando e, come ogni anno non sfuggono le occasioni per acquistare i prodotti migliori a metà prezzo! Dal 29 Novembre, data di inizio dello shopping sfrenato nei negozi più belli d’Italia, sino al 2 Dicembre, quando inizierà il Cyber Monday, il giorno dedicato allo shopping on line, tutti i prodotti di tutte le marche in offerta esclusiva. Cosa aspetti? Non farti prendere dall’ansia pre shopping e vai diritta al punto. Non sai come? Noi siamo qui per aiutati, segui tutti i consigli per i tuoi acquisti pazzi. Oggi, parliamo di hairbeauty: tutte le offerte che puoi trovare nei negozi specializzati e non solo. In America, sono già partite le fatidiche “aste” per acquistare la merce ad un prezzo scontatissimo, e tu che aspetti a farti bella? D’altronde Natale è dietro le porte, il momento ideale per pensare a qualche regalino da mettere sotto l’albero è proprio ora!

Black Friday 2019 | Le occasioni da non perdere per la bellezza dei capelli

Il conto alla rovescia è appena iniziato: meno di due settimane all’inizio dello shopping sfrenato, il Black Friday 2019 apre le porte a tutte coloro che vogliono farsi bella e non solo. Sia che tu voglia rinnovare il tuo arsenale di piastre o arricciacapelli, sia che tu abbia il desiderio di un’acconciatura voluminosa in vista del capodanno, ecco le categorie da tenere d’occhio per trarre vantaggio dagli sconti online e prepararti al migliore dicembre di sempre, capelli inclusi.

Black Friday 2019 | Le migliori piastre per capelli

Su Amazon le piastre per capelli sono da tenere d’occhio perché l’offerta che cercavi potrebbe proprio essere dietro l’angolo (virtuale). Capelli ricci, capelli lisci, onde da capogiro o un frisé da invidia, le possibilità sono infinite per essere una diva e ricorda di indossare un accessorio glitter per assicurarti gli sguardi di tutti sulla chioma al prossimo party di Natale. Questi accessori possono rivelarsi davvero utili non solo per stirare i capelli, ma anche per arricciarli. In commercio ne esistono davvero di tutti i tipi. Per questo motivo di seguito troverai una piccola guida, nella speranza di poterti aiutare a fare la scelta giusta per l’imminente Black Friday 2019

Remington S6500 Sleek & Curl: è un prodotto di alta qualità che è possibile acquistare a un ottimo prezzo. Il rivestimento delle piastre è realizzato con un tipo di ceramica ad alta concentrazione; la parte esterna è meglio isolata dal calore rispetto ad altri prodotti simili e per questo motivo non si rischiano scottature quando si prende in mano la piastra per capelli. Anche la custodia è resistente al calore e l’impugnatura è ergonomica. Ad ogni modo, una delle caratteristiche più interessanti di questo elettrodomestico è che, una volta attaccato alla presa di corrente, è pronto all’uso in 15 secondi. Ciò è reso possibile dall’opzione Turbo Boost con Remington S6500 Sleek & Curl e si traduce ovviamente un risparmio di tempo, ma anche e soprattutto in un notevole risparmio di energia elettrica. Se per qualunque motivo si dimentica accesa, poi, si spegne da sola dopo 60 secondi e si raffredda quasi subito. Include un display digitale molto facile da leggere che mostra la temperatura raggiunta, che va da un minimo di 150° a un massimo di 230°. La temperatura può essere cambiata utilizzando dei tasti posizionati sul lato e, una volta raggiunta quella desiderata, questa si può bloccare in modo che resti costante per una resa ottimale. Un accessorio molto utile incluso nella confezione è il DVD con un tutorial sull’utilizzo del prodotto, grazie al quale si possono anche imparare alcuni trucchi. (euro 19,66 su Amazon.com)

oltre che ad essere efficace e dotata di qualità ed è anche molto bella da vedere, dallo stile unico, con finiture in oro che danno importanza della stessa. E’ la classica piastra per capelli professionale, adatta ad un uso domestico, ma soprattutto in un salone di bellezza. Il risultato che è possibile osservare tenendola poggiata è di stupore negli occhi del cliente. Un attrezzo tanto bello quanto efficace.Anch’essa è molto bella e con riferimenti in oro, si può tranquillamente dire che vale il prezzo a cui la si può acquistare solo guardandola. Questa piastra per capelli è in ceramica. Altra nota positiva è il manico ergonomico e leggero che ti consente di impugnarlo anche per diverso tempo, inoltre alla sua estremità il cavo non è fisso, bensì girevole, in questo modo non avrai mai problemi di attorcigliamento dello stesso. (Euro 129,00 anziché 199,00 su Amazon.com) Imetec B9 300 Bellissima: questa piastra per capelli è stata progettata appositamente per lisciare o arricciare i capelli, grazie alla conformazione delle piastre. Il lavoro viene svolto in maniera egregio. Ovviamente non si parla di un top di gamma, per cui avremo bisogno di qualche passata in più per ottenere i risultati desiderati, ma questo non dovrebbe rappresentare un grosso problema, soprattutto se si decide di iniziarsi a preparare 10 minuti prima del solito! Ottima la maneggevolezza della piastra, leggera, ma anche comoda grazie al cavo lungo e girevole.Le piastre sono in Gloss ceramic coating “Silk Effect”, per la massima protezione del capello e una distribuzione omogenea del calore. Questo materiale, inoltre, evita di stressare il capello con il famoso effetto “stress termico” dato da altri materiali. Le piastre si adattano al capello grazie alla tecnologia Active plates. Questa servirebbe in teoria per ottenere dei risultati perfetti con una sola passata, ma nella pratica le cose non stanno proprio così, infatti, con le ciocche più grandi e capelli spessi sono necessarie più di una passata di piastra. (Imetec Bellissima Piastra per Capelli, 59.33 euro su ). Remington S8590 Keratin Therapy Pro: l’aspetto che salta subito all’occhio guardando la piastra per capelli Remington S8590 è la lunghezza, ben 110mm, certamente sopra la media, ma non per questo meno comoda, anzi. Le sue punte arrotondate anti scottatura, il manico leggero ed ergonomico la rendono un piacere da tenere tra le mani e procedere all’acconciatura. Il cavo posto all’estremità della piastra è di una lunghezza media, ma la cosa più importante è che sia girevole, non dovrai quindi più preoccuparti che si attorcigli. In dotazione alla piastra troviamo anche un comodo astuccio da viaggio che non si riscalda, potrai quindi riporvi la piastra all’interno anche subito dopo averla utilizzata. Restando nel campo della sicurezza, la piastra è dotata di un blocco di sicurezza per bloccare le piastre, sia mentre si riscaldano e sia quando la portiamo in giro, inoltre se dovessi dimenticarla accesa, la piastra si spegne automaticamente dopo 60 minuti. Inoltre, la piastra è dotata di sensore che protegge dal calore eccessivo, il quale, se rileva capelli poco idratati, abbassa automaticamente la temperatura, per un’ulteriore protezione del capello. (Su Amazon euro 35,00)

