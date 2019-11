Scopri quali articoli per il fitness non farti mancare assolutamente in occasione del Black Friday.

Come molti ormai sapranno, il 29 Novembre ci sarà il Black Friday, la giornata di sconti pre natalizi che in America è ormai famosissima e che in Italia è sempre più nota e riconosciuta.

Anche quest’anno molti negozi sia fisici che online sono già pronti a proporre i loro prodotti a prezzi scontati. Un’occasione unica per fare quell’acquisto che si desiderava da tempo o, perché no, per portarsi avanti con i regali di Natale, approfittando dei prezzi vantaggiosi per poter osare e acquistare qualcosina di più.

Le offerte, ovviamente, sono tante e per tutti i gusti. Oggi, però, ci concentreremo su quelle che riguardano il mondo del fitness che negli ultimi anni, grazie anche alla tecnologia ad esso associata ha esteso il suo campo d’azione in oggetti che non sempre ci si può permettere ma che con un piccolo sconto potrebbero risultare decisamente più a portata di mano.

Black Friday e fitness. Le offerte da non lasciarsi scappare

Il Black Friday è una festa americana che si celebra il venerdì successivo al giorno del ringraziamento. Quest’anno, la data cade il 29 Novembre ma molti negozi hanno deciso di estendere l’evento ad una settimana di sconti pazzi per tutti i settori, ivi compreso quello del fitness.

Anche se in Italia non si può ancora contare sui prezzi stracciati che si fanno solitamente in America, le opportunità sono comunque interessanti e offrono la possibilità di fare acquisti a cuor leggero. Ma cosa comprare se l’argomento che ci sta a cuore è il fitness?

Forse qualche anno fa la scelta sarebbe stata limitata ma oggi, grazie anche alla tecnologia e alla diffusione degli allenamenti casalinghi, gli oggetti da acquistare o regalare sono davvero tanti e, inutile dirlo, molti di loro saranno scontati sia nei negozi fisici che in quelli online. Proviamo quindi a vedere su quali oggetti concentrarci.

Le scarpe da ginnastica. Chi ama correre o è solito fare sport sa bene come le scarpe si consumino in fretta e visto che averne sempre di adatte all’attività fisica che si svolge è indispensabile, scegliere di acquistarne un paio nuovo può essere una mossa intelligente, specie in occasione del Black Friday. Molti negozi, infatti, metteranno in sconto scarpe da running, da jogging, etc…

L’abbigliamento sportivo. Un’altra occasione d’oro può essere quella relativa all’abbigliamento. Tute da ginnastica, corpini, pantaloni, felpe e asciugamani sono capi ai quali non so può proprio rinunciare e che è possibile trovare in sconto. Un modo come un altro per rinnovare il guardaroba e cercare qualcosa di comodo da indossare.

La Kettlebell. Sempre più amata da chi si allena in casa ma non vuole rinunciare alla definizione, la Kettlebell è una palla di ghisa con una maniglia che consente così di sollevarla e di allenare i muscoli. Un attrezzo indispensabile per chi ha scelto di allenarsi da casa e vuole prendersi cura dei muscoli di tutto il corpo con un attrezzo relativamente piccolo e semplice da gestire.

Il tapis roulant. Chi ha voglia di fare un piccolo investimento potrà approfittare degli sconti per acquistare un tapis roulant, perfetto per camminare e correre in casa ora che il tempo inizia ad essere meno clemente. Si può scegliere tra quello meccanico e quello che va con la corrente e che è più performante. In entrambi i casi, gli sconti si possono trovare nei negozi fisici e in quelli online.

I fitness tracker. Sempre più di moda, i fitness tracker sono dei dispositivi che si indossano come un orologio e che consentono di monitorare i battiti, i passi fatti e in alcuni casi anche le calorie spese. Ad oggi ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche, ognuno con funzioni personalizzate e tutte da scoprire. Presenti nei negozi che vendono articoli tecnologici sono un buon modo per avvicinarsi al mondo del fitness e per iniziare ad allenarsi con gusto e, nei casi dei dispositivi più evoluti, per avere persino delle indicazioni circa l’allenamento da fare. Quanto ai costi si va dalle 35 euro fino alle 500, passando dal semplice conta passi e conta calorie a quelli più evoluti e in grado di rilevare anche variazioni ed eventuali problemi nel battito cardiaco dando indicazioni su cosa fare.

Di prodotti ce ne sono davvero per ogni esigenza e l’unica cosa da fare è quella di scegliere di cosa si ha bisogno per poi cercarla sia nel proprio negozio di fiducia che online. Il questo modo il Brack Friday sarà ancora più divertente. Occhio all’orologio, però, perché se gli sconti possono iniziare già da una settimana o da qualche giorno prima, alla mezzanotte del 29 Novembre, i prezzi torneranno ad essere quelli di sempre. Meglio non perdere tempo!

