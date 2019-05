Vladimir Luxuria pubblica una foto da giovane in occasione della Giornata Mondiale contro l’Omofobia e lancia un messaggio molto importante – VIDEO

“Mai dimenticare chi ero per capire meglio chi sono oggi”, inizia così il messaggio che Luxuria ha voluto pubblicare oggi in occasione della Giornata Mondiale contro l’Omofobia, assieme a una sua foto di quando era giovane.

Vladimir parla di lividi, botte, insulti e ferite definendoli “medaglie alla resistenza” per chi vuole essere sempre se stesso.

