Barbara d’Urso: gaffe a Pomeriggio 5 prima di un importante annuncio

Barbara d’Urso ha fatto una gaffe a Pomeriggio 5 prima di mandare in onda un video molto importante sulle anticipazioni di Live Non è la d’Urso.

Barbara d’Urso piace al suo pubblico non solo per la sua grande professionalità, ma anche per la sua spontaneità.

La conduttrice di Pomeriggio 5 prima di mandare in onda una clip che annunciava l’importante rivelazione di Mercedesz Henger a Live Non è la d’Urso, ha fatto una gaffe in diretta con il suo fedele pubblico. Cosa è successo?

La d’Urso, insieme a un suo ospite, aveva registrato un breve video con il suo telefono cellulare. Il video non smetteva di riprodursi, andando in loop sul telefono della conduttrice mentre stava annunciando a Pomeriggio 5 le anticipazioni della diretta di questa sera.

Barbara d’Urso prende lezioni di Tik Tok a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso, prima di donare al pubblico di Pomeriggio 5 una nuova gaffe servita sul piatto d’argento e prima ancora di rivelare che stasera Mercedesz Henger racconterà tutta la verità su suo padre biologico, ha preso lezioni di Tik Tok, nuovo social network molto popolare tra i giovanissimi, da un suo ospite.

Barbara d’Urso ha preso lezioni di Tik Tok da Luciano Spinelli, un ragazzino che vanta il più alto numero di iscritti sul suo canale in Italia. Un bel traguardo per il giovanissimo ospite, che si è divertito a svelare tutti i segreti del social a Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

Peccato che il video realizzato durante la diretta di Pomeriggio Cinque sia partito in loop sul telefono della bella conduttrice, creandole un fastidioso sottofondo; tanto da impedirle di annunciare non solo tutte le anticipazioni di Live Non è la d’Urso, ma anche il suo messaggio contro la violenza sulle donne.

Barbara d’Urso ha infatti deciso di ricondividere sul piccolo schermo il messaggio postato sui social, in modo tale che possa essere percepito dal maggior numero di persone possibile.

Un talk bello ricco quello di oggi, che tra gaffe e lezioni di Tik Tok ha lanciato un importante messaggio durante la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.