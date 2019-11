Spesso passiamo più tempo con i colleghi di lavoro che con la famiglia. Ecco perché i regali di Natale per loro non possono essere banali.

I colleghi spesse volte sono la nostra seconda famiglia, passiamo con loro più tempo di quello che passiamo con chiunque altro. Per questo trovare il regalo giusto (il regalo per la mamma) per un collega può rivelarsi difficile quasi quando trovarlo per un famigliare.

Quello che vogliamo è infatti rendere felici delle persone con cui condividiamo buona parte della nostra vita e non rischiare che il nostro pensiero venga riciclato. Come ben sappiamo di possibilità ce ne sono diverse, ma proprio questa ampia scelta può portarci a commettere qualche errore.

I colleghi maschi come ben sappiamo sempre più complicati da accontentare. Per questo bisogna agire sempre con molta saggezza ed esperienza, basandoci sulla nostra conoscenza personale del soggetto ma chiedendo anche qualche consiglio.

Ecco come rendiamo felice i nostri colleghi

Un regalo su cui puntare sia che siano maschi che femmine è nel comparto del mangiare e la buona tavola. Confezioni regalo di alcune aziende agricole bio (ormai va tanto di moda) o di grandi produttori molto famosi. Un regalo sicuramente molto gradito e poco impegnativo che piacerà sicuramente. Altra alternativa una bella confezione con un paio di bottiglie di vino pregiato, di birra artigianali. Oppure per chi ama qualcosa di particolare: quindi sì ai liquori.

Dal tempo libero al lavoro, le migliori idee regalo per i colleghi

Se non vogliamo puntare su cose da mangiare possiamo basarci sulle passioni. Se amano gli sport, regalare un attrezzo un capo di abbigliamento che può servire. Per i tifosi del calcio, ci si può sbizzarrire con le maglie della squadra preferita o un paio di mesi di abbonamento alla pay-tv che trasmette le partite della squadra del cuore. Se invece sono amanti della vita sana, un cronografo da fitness (ce ne sono di tutti i prezzi) o un cronometro.

Per gli amanti del classico invece possiamo sempre puntare sulle classiche agende per non perdere nessun appuntamento. Sempre un’ottima idea può essere un buon libro oppure il disco del loro cantante preferito.