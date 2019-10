L’albero di Natale shabby chic è uno dei trend di queste feste natalizie, uno stile particolare, elegante e sobrio. Scopriamo come realizzarlo.

Albero di Natale stile shabby chic iStock Photos

L’albero di Natale si può decorare come preferite, ma lo stile shabby chic è uno dei trend di queste feste natalizie. Questo stile regala un tocco di magia e di atmosfera durante le festività di natale e non solo anche tutto il periodo dell’avvento. L’albero di Natale shabby chic, manifesta tutta la raffinatezza ed eleganza unica nel suo genere. I decori per l’albero sono un connubio perfetto tra il passato e la contemporaneità, sono delicate, sobrie ma particolare allo stesso tempo. I colori sono molto tenui, le forme delle decorazioni sono classiche ma non troppo, ha un mood intimista, piace a tutti e inoltre si adatta a qualunque tipi di arredamento.

Affidati a noi di CheDonna.it per abbellire l’albero di Natale in stile shabby chic.

Come realizzare l’ albero di Natale shabby chic

iStock Photos

Le decorazioni in stile shabby chic sono molto eleganti e raffinate si basa sulla cura dei dettagli e la ricercatezza dei materiali. Per decorare un albero di Natale in perfetto stile shabby chic bisogna partire dal basso, cioè dal vaso che contiene l’albero.

Un’idea veramente cool per le decorazioni di Natale shabby chic è quello di utilizzare il vaso in ferro battuto o magari fatto a griglia. Potete in alternativa scegliere una bella carta di Natale per rivestire il vaso in plastica che dona un tocco particolare e unico al vostro albero di Natale finto o artificiale.

Le decorazioni che non devono mai mancare per renderlo un perfetto stile shabby sono :

classici bastoncini di zucchero bianchi e rossi : che rendono felici soprattutto i bambini e trasmettono l’atmosfera natalizia;

: che rendono felici soprattutto i bambini e trasmettono l’atmosfera natalizia; palline : che devono essere rigorosamente a tinta unita e di colori tradizionali come l’argento.

: che devono essere rigorosamente a tinta unita e di colori tradizionali come l’argento. cuoricini, stelle imbottiti, fiocchi, fiori bianchi o rosa : tutti realizzati con scampoli di pizzo o di raso;

: tutti realizzati con scampoli di pizzo o di raso; angioletti e i fiocchi di neve ad effetto cristallo

pacchettini regalo : realizzali con della carta o dei pezzi di stoffa;

: realizzali con della carta o dei pezzi di stoffa; fili di perle : per decorare l’albero, il colore perfetto è il grigio chiaro o bianco;

: per decorare l’albero, il colore perfetto è il grigio chiaro o bianco; addobbi natalizi all’uncinetto

giro di lucine: intorno all’albero come decorazioni di Natale ma devono essere rigorosamente bianche.

Per rendere tutto più armonico potete preparare la tavola di Natale shabby chic.

Palline di Natale e non solo

Palline all’uncinetto iStock Photos

Per un perfetto albero di Natale in stile Shabby Chic servono le palline e non solo che devono fare una grande differenza. Le palline si possono realizzare in diversi modi:

all’uncinetto : per un effetto più caldo e natalizio, ci colori possono essere bianchi, rossi, argento;

: per un effetto più caldo e natalizio, ci colori possono essere bianchi, rossi, argento; palline verniciate : scegliete le palline neutre e pitturatele di bianco;

: scegliete le palline neutre e pitturatele di bianco; applicare dei fiocchi : magari a quadretti bianchi e rossi, o anche rosa, per aumentare l’effetto shabby chic e senza dubbio la decorazione apparirà più bella e femminile;

: magari a quadretti bianchi e rossi, o anche rosa, per aumentare l’effetto shabby chic e senza dubbio la decorazione apparirà più bella e femminile; fare dei semplici disegni sulle palline

palline realizzate in vetro : che riflettono i colori circostanti sono perfetti per l’albero di natale bianco.

: che riflettono i colori circostanti sono perfetti per l’albero di natale bianco. casette in feltro o in legno

cuoricini stilizzati: realizzati in legno o di stoffa imbottiti con ovatta;

realizzati in legno o di stoffa imbottiti con ovatta; riutilizzare vecchie palline rosse : magari mettete un pò di glitter, con i colori tipici natalizi come l’argento o il color oro. Se preferite un albero monocolore, pitturate tutte le palline del colore che vuoi;

: magari mettete un pò di glitter, con i colori tipici natalizi come l’argento o il color oro. Se preferite un albero monocolore, pitturate tutte le palline del colore che vuoi; fiorellini: possono rendere uniche le decorazioni natalizie da appendere all’albero.

Fai da Te

Se volete creare un albero shabby chic con le vostre mani, potete realizzarlo in legno, usando delle assi di legno di dimensioni diverse, ordinatelo a piramide e fissati ad un’asse di legno in modo che si possano tenere insieme a comporre un albero vero e proprio. L’albero di legno lo potete lasciare grezzo, quindi del suo colore naturale o dipingerlo di bianco aggiungendo il caratteristico effetto anticato. Si può impreziosire con delle luci e palline.

Oppure potete realizzare in alternativa un albero a piramide, ma senza asse basta incollare le estremità dei rami fino alla punta.

Gli alberi in legno si possono decorare con palline o oggetti di legno applicati su ogni ramo o alternando i rami.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…