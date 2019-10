Tavola di Natale: 5 idee originali per abbellirla e decorarla

Ecco alcune idee originali per stupire amici e parenti con una meravigliosa ed incantevole tavola di Natale

Il Natale sta arrivando, le decorazioni non tarderanno a fiorire per abbellire le nostre case, le nostre strade ed i nostri negozi. Probabilmente stai già pensando al tuo albero di Natale, a proposito se quest’anno vuoi stupire con un albero addobbato alla perfezione ecco alcuni consigli che fanno al caso tuo: consigli utili su come addobbare l’albero di natale.

Accanto ad un bellissimo albero di Natale non può certo sfigurare la tavola, che dovrebbe essere sapientemente apparecchiata per la festa. Non hai ancora pensato a come decorare la tua tavola per la festa? Bene, ti daremo alcune idee originali trovate su Pinterest per portare un pò di magia alla tua tavola di Natale.

Apparecchiare la tavola è un’arte, una tovaglia natalizia non fa una tavola natalizia. Se vuoi davvero stupire i tuoi ospiti inizia a posizionare sapientemente piatti e forchette nel giusto ordine e poi aggiungi alcuni dettagli che faranno la differenza, come queste idee originalissime che stiamo per suggerirti.

1/ Tealights

Per una tavola di Natale ricca di magia, non c’è niente di meglio di qualche punto luce da realizzare con l’aiuto di qualche tealights.

E’ possibile realizzare dei tealight in vetro con un piccolo ramo di agrifoglio messo in acqua e sovrastato da una candela galleggiante. L’effetto finale è davvero incantevole.

Se invece preferisci portare sulla tua tavola la dolcezza e la purezza di un Natale coperto di neve, opta per questa idea da realizzare con candele, un barattolo di vetro, un pò di farina, merletti e pigne.

Per chi ama la tradizione questa decorazione è perfetta per fondere il classico all’originalità. Per realizzare questo porta candele sono sufficienti alcune piccole decorazioni natalizie, cotone, una stella di natale artificiale e un bicchiere.

2/Segnaposto

Una pigna può anche diventare un simpatico segnaposto, basta fissare una piccola etichetta con un nastro di pizzo o raso.

Se invece vuoi realizzare dei segnaposti con una decorazione molto naturalistica, posiziona un cartoncino tra due piccoli rami impreziositi da un piccolo ramoscello di abete.

3/un tavolo originale per i bambini

Anche i bambini hanno diritto ad avere un originalissimo tavolo per festeggiare il Natale. Questa idea li farà felici. Per realizzare questa tavola basta davvero poco, si possono realizzare dei pupazzi di neve con i piatti, il tovagliolo rosso diventa una sciarpa, le posate le braccia e un piccolo tovagliolino nero sarà ottimo come cappello. Puoi realizzare occhi, naso e bottoni con olive snocciolate e una piccola carota.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI