Le idee per decorare un albero di Natale in bianco e oro, luminoso, sono diverse e tutte perfette per le feste natalizie.

Quando si parla di festività natalizie, l’albero di Natale è il vero protagonista. Si tratta, infatti, di uno degli elementi più affascinanti che, con le giuste decorazioni e il corretto abbinamento di colori, può trasformare l’atmosfera di casa e regalare non poche soddisfazioni.

Un’atmosfera elegante, calda e accogliente è, infatti, ciò serve a Natale. Come creare delle decorazioni sofisticate e raffinate per l’albero di Natale? Scopriamo le idee da copiare per decorare con gusto l’albero di Natale bianco e oro.

Albero di Natale oro e bianco: la scelta raffinata e senza tempo che stavate cercando

Un albero di Natale in bianco e oro è una scelta molto raffinata. Il bianco ricorda il candore della neve in inverno e la purezza e la luce del periodo natalizio, mentre le nuance dell’oro possono andare dalle più chiare alle più scure per un tocco di calore e lusso. Si tratta di colori che si completano, alla perfezione, a vicenda. Per la realizzazione di un albero di Natale che tutti vi invidieranno, sappiate che questo accostamento è un classico.



Potreste, ovviamente, optare per un albero total white da addobbare con decorazioni natalizie in oro e bianco. Tra gli addobbi per l’albero di Natale bianco e oro, ci sono palline di Natale, nastri, fiocchi, stelle, pigne e chi più ne ha più ne metta. Importanti sono le luci che dovranno essere calde o bianche, per un’atmosfera sobria e accogliente. Bellissime anche le decorazioni in vetro trasparenti dipinte, magari, in bianco e oro. Si tratta di una soluzione ideale per chi ama il look minimal e moderno.

Albero di Natale bianco, argento e oro per un look glam

Le stesse decorazioni prima citate possono andare bene anche in versione bianco, argento e oro per un look glam. È, infatti, un’altra versione molto elegante dell’albero di Natale bianco che si unisce alla raffinatezza non soltanto dell’oro, ma anche dell’argento. È una combinazione sofisticata, che richiama un bellissimo paesaggio invernale. Delicate e chic, quindi, anche le palline di vetro argentate o i fiocchi di neve dello stesso colore, senza contare angeli e stelle.



Certamente, l’argento è un colore che aggiunge ulteriore luminosità, donando maggiore fascino all’albero di Natale bianco addobbato. Infine, per uno stile contemporaneo ed elegante, non dimenticate di completare le decorazioni con un copribase per albero di Natale bianco, dorato o argentato e con un puntale dalle stesse tonalità. Che state aspettando a far splendere il vostro Natale? Scoprite anche le decorazioni natalizie di Maisons du Monde che faranno brillare casa.