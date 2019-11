Desiderate realizzare un albero di Natale, ma non avete spazio a sufficienza? Scoprite le soluzioni più pratiche e carine adatte a voi.

Albero di Natale slim Fonte: iStock Photos

Il Natale è alle porte, l’idea di realizzare l’albero di Natale vi emoziona? Allo stesso tempo non sapete dove collocarlo perchè avete poco spazio?

La soluzione c’è, non demordete, nulla vi affascina più di un imponente albero di Natale luminoso e pieno di decorazioni?

Ma noi di CheDonna.it abbiamo trovato le soluzioni più adatte a voi, pratiche e carine per abbellire casa con un albero di Natale mini.

Albero di ceramica (iStockPhotos)

L’albero di Natale grande si sa da un aspetto, un’atmosfera e una luminosità unica, ma quando lo spazio è poco e non c’è possibilità di farlo, quindi si può scegliere quello mini.

Talvolta la scelta ricade su questi piccoli alberi, anche quando ci sono animali in casa che vengono completamente sedotti dall’albero e dalle sue decorazioni. Se si vuole stare più sereni fino all’Epifania, scegliete alberi di Natale mini. Non solo, anche se ci sono bimbi piccoli che gattonano o stanno iniziando a fare i primi passi, questa scelta è una soluzione perfetta per non rinunciare all’albero.

5 consigli per un albero di Natale mini

Se proprio non puoi farne a meno, ecco 5 alberi mini per portare la magia anche dove è più difficile, ma possono essere perfetti per abbellire anche uno studio o la cameretta dei bambini.

Con gli alberi mini, potete abbellire le altre stanze della casa, così da vivere l’atmosfera natalizia in ogni angolo della casa.

1- Albero classico mini

Albero di Natale mini Fonte: iStock Photos

Questo albero può essere sia artificiale che vero, si può lasciare al naturale o comunque abbellirlo con decorazioni mini dalle palline agli oggetti in legno. Acquistate dei piccoli ciondoli e palline grandi come perle ed a portare un po’ di Natale, ovunque ti trovi.

2- Albero anticonformista

Albero di Natale in legno Fonte: iStockPhotos

Perfetto per chi ama lo stile minimal e semplice. L‘albero di legno è perfetto, discreto ed elegante, adatto a chi non ama troppe decorazioni. E’ideale nelle abitazioni con arredamenti in stile shabby chic, o per abbellire l’ufficio, piacerà a tutti.

3- Albero effortless

Albero di Natale già addobbato Fonte: iStock Photos

E’ un albero che si acquista già decorato, proprio per le persone che non hanno voglia di sforzarsi minimamente ad abbellirlo. E’ compreso anche di luci a led.

4- Albero di Natale adesivo

[ Albero adesivo Fonte: iStock Photos

Se vi scocciate al sol pensiero di abbellire o avere un albero su un mobile, abbiamo la soluzione adatta a voi. Acquistate un’albero adesivo da applicare al muro del salotto o in qualsiasi altra stanza come un vero e proprio stickers. Sicuramente non perderete tempo e inoltre non avrete problemi di spazio.

5- Albero total pink

Albero total pink Fonte: Istock Photos

Ideale per abbellire una cameretta o il salone se vi sentite una vera Barbie Girl. Questo albero sarà color rosa brillante e sembra realizzato con lo zucchero a velo, dona luce ed allegria, immaginatelo con le luci che capolavoro. E’sconsigliato per chi desidera una decorazione sobria, raffinata ed elegante.