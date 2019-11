L’albero di Natale innevato è tra le tendenze natalizie più in voga del momento, un pò diverso dal classico albero verde. Segui i consigli per abbellirlo.

Albero di Natale innevato (iStockPhotos)

Avete deciso come sarà il vostro albero di Natale? Siete ancora in dubbio?

Non manca molto al Natale, sarebbe opportuno avere delle idee, per trovarvi sprovvisti al magico Natale. Siete indecisi se farlo verde oppure bianco?

L’albero di Natale verde è il classico, che un pò tutti scelgono, ma potete anche cambiare quest’anno e iniziare ad apprezzare altro, senza mai abbandonare le vecchie tradizioni.

Si può applicare neve bianca e soffice sui rami dell’albero verde, che risulterà molto raffinato, elegante e delicato.

Come si addobba un albero di Natale innevato?

Come si addobba un albero di Natale innevato?

Albero di Natale innevato (iStock Photos)

Applicare uno strato di neve sulle estremità dei rami, arricchisce il vostro albero e lo rende davvero unico e particolare. L’albero di Natale innevato, è tra le tendenze natalizie più in voga del momento. Si acquista direttamente così,in modo che possiate dedicare più tempo alla scelta delle decorazioni che vi entusiasmano di più e che si abbinano al vostro arredamento. Ecco alcuni suggerimenti.

1- Decorazioni rosse

Palline rosse (iStockPhotos)

Il rosso è il colore rappresentativo del Natale, potete scegliere delle palline di dimensioni e materiali differenti che vanno dalla plastica al vetro soffiato.

Potete alternare con:

rametti di bacche rosse

pigne

fiocchi

oggetti in legno

oggetti con fantasia quadrettate: che vanno a richiamare lo stile Buffalo check, magari arricchito con scritte in legno. Se la vostra casa ha uno stile country è perfetto.

Si può donare un effetto vintage al vostro albero, basterà aggiungere alle classiche palline rosse, delle decorazioni retrò o dello stesso colore o con tonalità che creano un contrasto.

2- Addobbi dorati

Il dorato come il rosso sono colori tipici del Natale, scegliete delle decorazioni per abbellire l’albero innevato. Ecco in che modo:

palline dorate lucide e opache

oggetti o palline con glitter dorato: in modo da ottenere effetti luce molto raffinati.

pigne: potete renderle dorate utilizzando lo spray.

L’albero di Natale innevato e dorato donerà un tocco chic e molto glamour alla vostra casa. Se volete creare uno stacco con il color argento, potete aggiungere qualche goccia di cristallo effetto ghiaccio.

3- Palline e oggetti neri

Palline nere e bianche (iStockPhotos)

Vi piace l’idea del nero? Alternare palline nere e bianche per albero black e white, insolito ma particolare, non adatto a tutti gli arredamenti. E’ indicato per le case molto moderne e non country o shabby chic.

Scegliete palline con fantasie diverse, magari alternando modelli con strisce orizzontali e verticali, con le stelle dipinte o dei rombi.

L’albero innevato con decorazioni dorate e palline laccate nere e bianche donano un look sorprendente al vostro albero. Volendo potete alternare oggetti perlati di colore bianco e rosa cipria. Ma se volete esagerare potete donare un effetto estroso ma elegante con dei fiori in carta o in stoffa, ma non in plastica in quanto sono poco adatti.

L’albero di Natale innevato è particolare rispetto agli altri alberi, in quanto anche senza le decorazioni sembra già completo. E’ ideale per le persone che non hanno tempo per dedicarsi alle decorazioni.

4- Il puntale

Puntali per albero di Natale (iStockPhotos)

Il colore del puntale deve essere in sintonia con i colori degli accessori con cui avete addobbato l’albero. Scegliete un puntale classico o quelli più particolari come le stelle e i fiocchi di neve. In alternativa anche gli elfi e babbo Natale in stoffa, sono insoliti e originali, oppure potete acquistare quelli più particolari in vetro con decorazioni glitterate.

Le luci sull’albero innevato

Per donare un effetto romantico ed elegante, usate quelle a luce calda, mi raccomando nè fredda nè colorata.

Oppure se non vi entusiasma l’idea di mettere solo le luci calde, optate all’alternanza con luci fredde, così da donare un’illuminazione natalizia davvero particolare. Le luci vanno comunque scelte a basso consumo energetico, per un natale magico ma ecologico allo stesso tempo, non lasciate vuoti nell’albero, non è bello a vedersi, anche il retro dell’albero si deve illuminare. Quando posizionate le luci, partite dal basso verso l’alto: in modo da sistemare le luci con un unico movimento a spirale da far girare tutto intorno ai rami. L’illuminazione dell’albero è molto importante per creare la giusta atmosfera natalizia, infatti se non le sistemiamo bene, non si valorizzerà nè l’albero e nè le decorazioni.

