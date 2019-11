Black Friday da Kiko Milano Cosmetics | I prodotti da non perdere

Kiko Milano Cosmetics regalerà ai suoi clienti moltissimi sconti in occasione del Black Friday. Il regalo più bello per gli amanti del brand italiano saranno le promozioni incredibili che non si fermeranno soltanto alla giornata del ‘Venerdì Nero’.

Kiko Milano, l’azieda di cosmetici tutta italiana aderirà anche quest’anno al Black Friday il prossimo 29 Novembre, aggiungendo ulteriori sconti alle promozioni sempre presenti in store o on line. Tantissimi i prodotti che si potranno portare a casa con prezzi bassissimi, soprattutto quelli delle ultime e bellissime collezioni.

Con il Black Friday si potranno acquistare con prezzi vantaggiosissimi le nuove Palette, i rossetti, i mascara, gli struccanti e ovviamente tutta la linea di skincare e tanti altri prodotti. Scopriamo insieme quali e quanti saranno i giorni dove si potrà usufruire degli sconti imperdibili e quali prodotti non lasciarsi sfuggire. Se ami il makeup, non perdere il Balck Friday da Mac Cosmetics.

Quando è il Black Friday da Kiko Milano e quali prodotti non farsi sfuggire

Il Black Friday da Kiko Milano non interesserà soltando la giornata di venerdì 29 Novembre ma partirà sia negli store che nello shop on line, il giorno prima, giovedì 28 novembre per protrarsi fino al martedì 3 dicembre:

28 novembre Kiko MilanoBlack Friday

29 novembre Kiko Milano Black Friday

2 dicembre Kiko Milano Cyber Monday

3 dicembre chiusura degli sconti Balck Friday

Gli sconti, che saranno come sempre dal 20% al 70%, infatti passeranno anche durante la giornata del Cyber Monday, quella dedicata agli sconti sul sito on line dell’azienda, ma che coinvolgerà anche gli store.

Quali prodotti non lasciarsi sfuggire durante il Black Friday da Kiko Milano

Kiko Milano, riserverà ai propri clienti sconti dal 20% al 70% sia negli store che nel suo shopping on line. Le promozioni saranno come sempre ben esposte in negozio e interessaranno moltissimi prodotti. Ecco quali non lasciarsi sfuggire nelle varie categorie di cosmetici.

La Skin Care

Per quanto riguarda lo struccarsi, assolutamente da provare l‘acqua micellare bifasica e le salviette struccanti esfolianti. Per i trattamenti, la Sebo Balance Cream per chi ha la pelle grassa e i prodotti della linea Sublime, notte, giorno e contorno occhi.

Base trucco

Per quanto riguarda la base del makeup, il fondotinta idratante Smart Hydrating Foundation, la palette di correttori Smart Conclear Palette e l’illuminante viso Magical Holiday Sparkle Highlighter, saranno un ‘must have’.

Trucco Occhi

Gli ombretti da non lasciarsi sfuggire sono senza dubbio quelli della collezione natalizia, i Magical Holiday Chrome Eyeshadow in tutte le loro nuances e il mascara Standout Volume Mascara.

Trucco labbra

Per quanto riguarda i rossetti, non potranno mancare nel makeup delle feste gli Ocean Feel Sparkle lipstick e i Metal Liquid Lip Colour.

->>>LEGGI ANCHE: Black Friday e Cyber Monday Sephora 2019| I prodotti da non perdere